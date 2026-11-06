Arsenal'ın eski forveti Jeremie Aliadiere, kulübü Viktor Gyokeres'i ocak transfer döneminde satmaması konusunda uyardı. İsveçli forvet tercih sıralamasında Kai Havertz'in gerisine düşse de Aliadiere, erken bir ayrılığın Mikel Arteta'yı hücum seçenekleri açısından ciddi sıkıntıya sokabileceğine inanıyor.

Reklam

Gyokeres'in Arsenal'deki geleceği belirsiz

Aliadiere, Arsenal'ı yaklaşan ocak ayı transfer döneminde Gyokeres'i elden çıkarmaması konusunda uyardı. İsveçli forvet, hafta içi oynanan maçta kritik bir gol atıp bir de asist yaparak Arsenal'ın Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag'ı 2-1 yenmesine katkı sağladı.

Avrupa'daki bu son etkileyici performansına rağmen Gyokeres, Kuzey Londra'da son birkaç ayı büyük hayal kırıklığıyla geçirdi. Golcü oyuncu, bu sezon şu ana kadar Arteta'nın takımında yalnızca bir Premier League maçına ilk 11'de başladı ve zamanının büyük bölümünü yedek kulübesinde geçirdi.

Sporting CP'den 64 milyon sterline transfer olduktan sonra ilk sezonunda tüm kulvarlarda 21 gol atan Gyokeres, etkileyici bir performans sergilemişti. Ancak Arsenal'daki tercih sıralamasında artık Alman millî oyuncu Kai Havertz'in belirgin biçimde gerisinde kaldı.

Aliadiere aceleci bir satışa karşı uyardı

Ocak ayı transfer dönemi hızla yaklaşırken Micah Richards gibi yorumcular, Arsenal'ın 28 yaşındaki oyuncuyu satarak gelir elde etmesi gerektiğini öne sürdü. Aliadiere ise bu riskli yaklaşıma kesinlikle katılmıyor. Eski Arsenal oyuncusu, kış döneminde yapılacak bir satışın Arteta için ağır sonuçlar doğurabileceğine ve takımın ligdeki gidişatını sekteye uğratabileceğine inanıyor.

Reklam Reklam

Aliadiere, Metro'ya şunları söyledi: “Bence her şey mali duruma, onun için ne kadar bonservis bedeli alabileceklerine ve yerine kimi getirebileceklerine bağlı. Havertz birinci tercih olduğu için Gyokeres şu anda ilk 11'de olmasa da onu iyi bir fiyata satıp yerine oyuncu getirememek istemezsiniz.

Related Topics

“Havertz sakatlanırsa, ki geçmişte birkaç kez sakatlandığını ve yeniden sakatlanabileceğini gördük, elinizde hiç santrfor kalmaz.”

Emirates'te taktiksel uyumsuzluk

Arsenal, Gyokeres'i takımda tutmayı seçse bile Aliadiere, forvetin kulübün santrfor sorunlarına kesin çözüm olacağından şüpheli. Mevcut taktik düzenin İsveçli millî oyuncunun kendine özgü özelliklerine uygun olmadığını düşünüyor.

Reklam

Aliadiere, futbol bahisleri aracılığıyla yaptığı açıklamada sözlerini şöyle sürdürdü: “Arsenal'ın oyun tarzının Gyokeres'in oyun tarzına pek uymadığını düşünüyorum. Hâlâ sahada harika işler yaptığını düşünüyorum ama diğer oyuncuların ona ihtiyaç duyduğu kadar çabuk pas vermediği hissine de kapılıyorum.”

Arteta'yı ocak ayında zor bir karar bekliyor

Arsenal, hücum hattındaki oyuncu derinliğini korumak için karmaşık geçmesi beklenen ocak ayı transfer dönemini dikkatle yönetmek zorunda. Gyokeres şimdilik Arteta yönetiminde sınırlı sürelerle ve sonradan oyuna girerek forma giymekle yetinecek. Arsenal'ın topa sahip olmaya dayalı oyun tarzına büyük ölçüde uyum sağlayamazsa 64 milyon sterlinlik oyuncunun Emirates'te rotasyon oyuncusu olarak kalacağı görülüyor.