Arsenal ve Valencia kulüpleri yapılan ırkçı tezahütlar için birlikte hareket edecek

Arsenal ve Valencia'nın karşılaştığı maçta taraftarların ırkçı tezahüratlarda bulunması sebebiyle iki kulüp, bu süreçte birlikte hareket edecek.

UEFA yarı final ilk maçında karşılaşan ve 'nın mücadele ettiği maçta tribündeki bir grup taraftar ırkçı söylemlerde bulundu.

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Yarı final turunda Arsenal'in Valencia'yı 3-1 mağlup ettiği maçta tribünlerdeki bir grup taraftar rakip oyunculara ırkçı tezahüratlar ve hareketlerde bulundu. Maç sonrasında bu davranışların tepki bulmasının ardından, Arsenal ve Valencia taraftarların kimliklerinin tespit edilmesinin için birlikte çalışacağını açıkladı.

Maç sonu tribünlerden gelen ırkçı söylemler ile alakalı açıklama yapan Londra ekibi, "Bu söylemleri tamamiyle kınıyoruz. Toplumda ve futbolda yeri olmayan davranışlar. Olaya tanık olan taraftarları ifade vermeye ve olayın çözülmesi için yardım etmeye çağırıyoruz. Böylece bu olayın tamamiyle çözüme kavuşmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.