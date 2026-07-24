Aston Villa'nın forveti Ollie Watkins, mevcut yaz transfer döneminin öne çıkan isimlerinden biri olacak gibi görünüyor. Premier Lig'in iki devi Manchester United ve Arsenal'in oyuncuya olan ilgisi yakından takip edilirken, 30 yaşındaki futbolcuya birçok İngiliz ve Avrupa kulübünden de geniş çaplı bir ilgi var.

İngiliz gazetesi "The Sun"a göre, Türk kulübü Fenerbahçe'nin iddialı bir hamlesi Aston Villa tarafından şimdiden engellendi. İngiliz milli takımı forveti için 30 milyon sterlin (35 milyon euro) değerinde bir teklif sunmaya hazırlanan Fenerbahçe'ye, İngiliz kulübü oyuncudan vazgeçmeyeceğini kesin bir dille bildirdi ve böylece görüşmeler daha başlamadan sona erdi.

Türk devi, Watkins'i yıllık 7,5 ila 8,5 milyon sterlin maaşla üç yıllık bir sözleşmeyle cezbetmeyi umut ediyordu.

Bu arada Arsenal, Brezilyalı forveti Gabriel Jesus'un ayrılma ihtimaliyle ilgili haberlerin artması üzerine Watkins'i transfer etmeye ciddi bir ilgi gösteriyor. Bu durum, teknik direktör Mikel Arteta'yı alternatif hücum seçenekleri aramaya yöneltti ve Aston Villa forveti, Arsenal'in ilgi listesinin başında yer alıyor.

Kendi cephesinde ise Manchester United, tabloyu yakından izliyor ancak farklı bir bakış açısıyla. Joshua Zirkzee'nin İtalya Ligi'ne gitme ihtimalinin devam etmesi, Manchester United'ı hücum hattında yeni seçenekler araştırmaya itiyor. Hollandalı forvetin Juventus veya Roma'ya transfer olması halinde, United'ın Watkins'i transfer etmek için resmi bir teklif sunması bekleniyor.

Aston Villa'nın mali durumu, oyuncunun gelecek sezondaki geleceğini belirlemede kritik bir rol oynayabilir. Kaynaklar, kulübün 40 milyon sterline yakın teklifleri kabul etmeyi düşünebileceğini belirtiyor. Bu noktada Premier Lig kulüplerinin mali gücü, Aston Villa'nın yıldızını elinde tutma konusundaki ısrarını kırabilecek başlıca faktör olarak öne çıkıyor.