Premier Lig ekipleri Arsenal ve Newcastle United, Cruzeiro’nun genç orta saha yeteneği Eduardo Pape’yi transfer etme yarışında Alman devi Bayern Münih’le karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Brezilya’da A takım düzeyinde henüz ilk maçına çıkmamış olsa da 17 yaşındaki oyuncu, altyapı düzeyindeki olgun performanslarıyla Avrupa’nın önde gelen gözlemcilerinin dikkatini şimdiden çekti.

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Avrupa devleri Brezilyalı genç yeteneğin peşinde

TEAMtalk'a göre, Premier League'den iki kulüp, Bundesliga devi Bayern'in de dahil olduğu rekabet kızışırken genç ön liberonun gelişimini yakından takip ediyor. Cruzeiro'nun 17 ve 18 yaş altı takımlarında etkileyici performanslar sergileyen genç oyuncu, oyun tarzı bakımından İspanyol orta saha yıldızları Busquets ve Rodri'ye benzetiliyor. Gözlemciler, oyuncunun pozisyon bilgisi ve sahanın ortasından maçların temposunu belirleme becerisini övüyor.

Daha düşük bonservis beklentisi yurt dışındaki talipleri cezbediyor

Genç oyuncunun ekonomik haklarının büyük bölümüne sahip olan Cruzeiro, onunla 2029'a kadar sürecek bir sözleşme imzaladı. Sözleşmede yabancı kulüpler için 100 milyon euroluk (83,3 milyon sterlin / 111,6 milyon dolar) yüksek bir serbest kalma bedeli bulunuyor. Ancak kaynaklar, Brezilya ekibinin yaklaşık 40 milyon euro (33,3 milyon sterlin / 44,6 milyon dolar) gibi daha gerçekçi bir bedelle ayrılığına izin vermeye hazır olduğunu belirtiyor.

Arsenal ve Newcastle, oyuncuyu transfer etme yarışındaki güçlü konumlarını korurken Bayern, bu ayın başlarında Pape'yi İsviçre'deki 18 yaş altı takımlarına yönelik UEFA Friendship Cup'ta izlemek üzere bir gözlemci göndererek ilgisini artırdı. Mevcut sözleşmesinin bitmesine üç yıl daha olduğu için Cruzeiro, oyuncuyu satarak gelir elde etme konusunda acil bir mali baskı altında değil. Kulüp, kısa vadede onu altyapısında geliştirmeye devam etmeyi planlıyor.

Rakip devler gençler turnuvalarını takip ediyor

Orta sahanın gerisinden oyunu yönlendiren oyuncuya ilgi, bu yılın başlarında Güney Amerika 17 Yaş Altı Şampiyonası'nda sergilediği dikkat çekici performansların ardından yarışta öne çıkan üç kulübün çok ötesine uzandı. Premier League'deki rakipleri Manchester City, Chelsea ve Bournemouth'un oyuncu izleme ekipleri de onun bu turnuvadaki performanslarını takip etti.

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Real Madrid, Atletico Madrid, Villarreal ve Monaco'nun da orta saha oyuncusuyla ilgilendiği belirtiliyor. Avrupa genelinde taliplerinin sayısı artsa da henüz resmî bir teklif yapılmadı. İlgilenen kulüpler, oyuncu 18 yaşına ulaşana kadar gelişimini uzaktan takip etmekle yetiniyor.

Yaş kuralları İngiltere'ye transferi geciktiriyor

Brexit sonrası transfer kuralları, Britanya kulüplerinin 18 yaşından küçük yabancı oyuncularla sözleşme imzalamasını engelliyor. Bu nedenle Pape, Mart 2027'de 18 yaşına girdikten sonraki yaz transfer dönemine kadar Premier League'e transfer olamayacak. Dolayısıyla orta saha oyuncusu A takımda yer edinmeye çalışırken önümüzdeki aylarda Cruzeiro'da kalması bekleniyor. Yine de Avrupa'nın önde gelen oyuncu izleme ekipleri, gelecek iki transfer dönemi öncesinde gelişimini takip etmeyi sürdürecek.