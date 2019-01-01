Arsenal ve Manchester United, Merih Demiral için 40 milyon euro'yu gözden çıkardı

Arsenal ve Manchester United'ın ocak ayında Merih Demiral'i transfer etmek istedikleri iddia edildi.

'ta forma giyen ve milli takım performansıyla dikkat çeken Merih Demiral için Premier Lig'in dev kulüpleri sıraya girdi.

Tuttosport' un haberine göre Merih için ve gözlemci görevlendirdi. Haberde Juventus'u ikna etmek için 40 milyon euro'yu gözden çıkardığı iddia edilen iki kulübün Merih transferinde kararlı göründükleri belirtildil.

da uzun süredir Merih ile yakından ilgileniyor. Maurizio Sarri'nin forma şansı vermediği Merih'in ocak ayına doğru taliplerinin artması bekleniyor.

Bu sezon Juventus formasıyla 'da sadece bir maça çıkan ve 90 dakika sahada kalan Merih, Şampiyonlar Ligi'nde ise henüz süre alamadı. 21 yaşındaki oyuncunun Juventus ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.