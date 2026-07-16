Arsenal ve Manchester City için endişe verici açıklamalar… Lille başkanı Bouadi hakkındaki tutumunu açıkladı

2026 Dünya Kupası sırasında Ayoub Bouadi’nin piyasa değerinin önemli ölçüde artmasına ve başta Arsenal ile Manchester City olmak üzere bir dizi büyük Avrupa kulübünün ona ilgi göstermesine rağmen, Fransız kulübü Lille’in başkanı Olivier Létang, Faslı milli orta saha oyuncusunun takımda bir sezon daha kalabileceğini doğruladı.

Fransız “L’Équipe” gazetesi, büyük Avrupa kulüplerinin yeteneklerinden etkilendiği için Bouadi’nin geleceğinin geniş ilgi gördüğünü belirtti ve değerinin 100 milyon avroya ulaşacağına dair söylentilerin denklemi değiştirebileceğine dikkat çekti.

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Ancak Litang, kulübün oyuncuya ilişkin tutumunu şöyle açıkladı: “Rakamlardan hiç bahsetmedim. Ancak bugün, Ayoub gibi kaliteli bir oyuncuyla sözleşme imzalayabilecek çok az sayıda kulüp var ve o henüz sadece 18 yaşında.”

Büyümeye ve gelişmeye devam etmesi için hangi ortamın daha uygun olacağına ilişkin olarak Lille başkanı basın açıklamalarında şunları söyledi: “Dünya Kupası’ndan döndükten sonra onunla görüştük; kendisi 2029 yılına kadar bizimle sözleşmeli. Aramızda neler konuşulduğunu söyleyemem. Her şey mümkün, ancak benim görüşüm, bir sezon daha bizimle kalması gerektiği yönünde.”

Şöyle devam etti: “Benim inancım, bizimle kalması için çok büyük bir ihtimal olduğu ve bunun onu çok mutlu edeceği yönünde... Şu ana kadar herhangi bir görüşme yapmadım, çünkü transfer ücretini ödeyebilecek kulüplerle tartışmaya girmek istemedim. Herkese söylediğim şey, acele etmeye gerek olmadığıdır.”

Şöyle devam etti: “Biz çok sakiniz, Ayoub da son derece sakin ve burada mutlu; bu da kulübün şu anki konumunu ve gücünü yansıtıyor. Önümüzdeki haftalarda olacaklara göre durumu yeniden değerlendireceğiz... Her türlü olasılığa hazırlıklı olmalıyız; ancak tekrar belirtmek isterim ki, onun bizimle kalma ihtimali çok yüksek. Eğer sonunda ayrılırsa, buna hazırlıklı olmalı ve uygun şekilde önlemlerimizi almalıyız.”