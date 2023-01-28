Orta saha oyuncusu, kariyerinde yepyeni bir sayfa açmak istediğinin altını çiziyor.

NE OLDU? Arsenal'ın Caicedo için 74 milyon Dolar'lık bir teklif verdiği ve Chelsea'nin de bu transfer için pusuda olduğu biliniyor.

Ve bu söylentiler arasında, yıldız oyuncu Brighton'dan ayrılma arzusunu doğrulayan bir mesaj yayınladı ve takımına, onu bırakması için adeta yalvardı.

Ekvador'un gelmiş geçmiş en başarılı oyuncusu olmak ve transferiyle kulübü Brighton'a rekor bir ücret kazandırmak istediğini belirtti.

NE SÖYLEDİLER: Caicedo'nun açıklaması şöyle: "Bana Premier Lig'de oynama şansı verdikleri için kulüp sahibi [Tony] Bloom ve Brighton'a minnettarım.

"Ve onlar için her zaman elimden gelenin en iyisini yaptığımı hissediyorum. Her zaman gülümseyerek ve yürekten futbol oynadım.

"Ekvador'da Santa Domingo'da iyi şartlarda yetişmeyen 10 kardeşin en küçüğüyüm. Her zaman Ekvador tarihindeki en iyi oyuncu olmayı hayal ettim.

"Brighton'a yeniden yatırım yapmalarına ve kulübün başarılı olmaya devam etmesine yardımcı olacak rekor bir transfer ücreti getirebileceğim için gurur duyuyorum.

"Taraftarlar beni kalplerine aldılar ve her zaman kalbimde olacaklar, umarım bu muhteşem fırsatı neden değerlendirmek istediğimi anlayabilirler."

BÜYÜK RESİM: Brighton, Leandro Trossard'ın Arsenal'a katılmasıyla bu transfer döneminde yıldız oyuncularından birini transfer etmek zorunda kaldı.

Caicedo, son altı aydır birçok kulüpten büyük ilgi gördü ve önümüzdeki hafta, transfer dönemi kapanmadan önce takımdan ayrılmak istediğini yineledi.

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BRIGHT & CAICEDO İÇİN SIRADA NE VAR? Brighton menajeri Roberto De Zerbi, Caicedo'nun Pazar günü FA Cup'ta oynayacakları Liverpool maçında hazır olacağını açıkladı.

Ancak, oyuncunun yaptığı bu açıklamanın ardından her şey değişmiş olabilir.