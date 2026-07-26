Juventus, son Dünya Kupası'nda dikkat çeken bir performans sergileyen İngiltere Milli Takımı'nın yıldızını transfer etme yarışına dahil oldu.

John Stones, İngiltere Milli Takımı ile Dünya Kupası'ndaki başarılı katılımının ardından serbest futbolcu konumuna geldi. Bu durum, mevcut transfer döneminde savunma hatlarını güçlendirmek isteyen birçok kulübün ilgisini çekti.

Oyuncunun bedelsiz transfere uygun hale gelmesi, Manchester City ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından gerçekleşti. Geçen sezon az forma şansı bulmasına rağmen, Dünya Kupası'nda "Üç Aslanlar" ile ortaya koyduğu güçlü performansın ardından hisseleri belirgin biçimde yükseldi.

"The Sun" gazetesine göre, John Stones, Manchester City'den ayrılmasının ardından yurt dışına olası bir transfer konusunda Juventus ile görüşmeler yaptı.

32 yaşındaki Stones, Manchester City ile geçirdiği on yıllık muhteşem dönemi tamamladıktan sonra serbest futbolcu oldu. Bu süreçte altı Premier Lig, üç FA Cup, üç Lig Kupası ve bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı.

Stoper, bu yılki Dünya Kupası'nda İngiltere Milli Takımı ile beş uluslararası maçta forma giymesinin ardından yaz transfer döneminde birçok büyük kulüpten teklif aldı.

Çok yönlü savunmacının adı, Arsenal, Chelsea, Inter Milan ve eski kulübü Everton gibi takımlarla anıldı.

Ancak transfer uzmanı Gianluca Di Marzio'ya göre, John Stones'un çevresiyle temasa geçen tek kulüp Juventus.

Juventus, gelecek sezon güçlü bir şekilde rekabet etmek istediği için savunma hattını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Bianconeri, sıralamada altıncı sırada yer alarak ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başaramayarak hayal kırıklığı yaratan bir sezon geçirdi. Gelecek sezon ise Avrupa Ligi ile yetinmek zorunda kalacaklar.