Son dönemde yönetim kaynaklı problemlerle boğuşan Juventus, Sırp golcüyü gözden çıkartabilir.

Dünya Kupası'nda Sırbistan Milli Takımı ile boy gösteren ancak hem bireysel hem de takımı adına büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Dusan Vlahovic'in Juventus'tan ayrılmaya sıcak baktığı öne sürüldü. CBS Sports'tan Ben Jacobs'un aktardığı habere göre Andrea Agnelli'nin istifası sonrasında kaosa sürüklenen Juventus da ayrılık fikrine olumsuz yaklaşmıyor.

Vlahovic'in kulüpten ayrılmasının son dönemde sıklıkla tekrar eden sakatlıklar ve uzun süredir devam eden kasık iltihabı nedeniyle gelecek yazı bulması beklenirken, Chelsea ve Arsenal oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

Yüksek bonservis bedeliyle transfer edildi

Torino Savcılığı, FIGC ve UEFA tarafından soruşturma altında bulunan Juventus'un Vlahovic'in satışıyla mali açıdan bir nebze de olsa rahatlaması bekleniyor.

Önümüzdeki ay 23 yaşına basacak olan Vlahovic, Ocak 2022'de 81.6 milyon euro ve 10 milyon euro bonus karşılığında Fiorentina'dan transfer edilmişti.

Arsenal'in gündemine o dönem de gelen Vlahovic, tercihini İtalyan devinden ayna kullanmış ve bu isteğini açık bir şekilde dile getirerek ezeli rakipleri Fiorentina'nın taraftarlarını kızdırmıştı.