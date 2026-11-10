İddialara göre Premier League şampiyonu Arsenal ile Atletico Madrid, kış transfer döneminde ses getirecek bir takas anlaşması için görüşebilir. Önerilen anlaşmaya göre orta saha oyuncusu Martin Zubimendi İspanya’nın başkentine giderken, forvet Julian Alvarez Arsenal formasıyla İngiltere futboluna dönecek.

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Arsenal ile Atletico Madrid arasında ses getirecek takas gündemde

Arsenal ile Atletico Madrid, yaklaşan kış transfer döneminde büyük bir takas için anlaşmaya varabilir. İspanyol medya kuruluşu RNE'nin haberine göre ön libero Martin Zubimendi Metropolitano'ya giderken Arjantinli forvet Julian Alvarez Kuzey Londra'nın yolunu tutabilir.

Zubimendi, Real Sociedad'da kupalarla dolu bir dönemin ardından Temmuz 2025'te, haberlere göre 55,8 milyon sterlin karşılığında Emirates Stadyumu'na geldi.

Ancak İspanya millî takım oyuncusunun bu sezon ilk takımda forma giyme fırsatları sınırlı kaldı.

Zubimendi, kalabalık orta sahada süre bulmakta zorlanıyor

Arsenal'ın şampiyon olduğu 2025–26 sezonunda tüm lig maçlarında forma giymesine rağmen Zubimendi, bu sezon Mikel Arteta yönetiminde sınırlı süre alan bir oyuncuya dönüştü.

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27 yaşındaki futbolcu, Declan Rice, Bruno Guimaraes, Myles Lewis-Skelly ve Mikel Merino ile yoğun bir rekabet içinde. Premier League'de ilk 11'de hiç başlamadan yalnızca 100 dakika oynadı.

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RNE spor direktörü Silvia Barba, "Zubimendi yazın Arsenal'dan ayrılabilirdi, hatta Real Madrid'in adı da konuşulmuştu" dedi. "Julian'a alternatif olarak kış transfer döneminde Atletico Madrid'e katılabilir."

Alvarez, Diego Simeone yönetiminde zor bir dönem geçiriyor

Alvarez de Ağustos 2024'te Manchester City'den 95 milyon avroluk rekor transferinin ardından İspanya'da sezona istediği gibi başlayamadı.

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Geçen sezon tüm kulvarlarda 49 maçta 20 gol atan Dünya Kupası şampiyonu, Diego Simeone'nin takımında 12 maçta yalnızca iki gol kaydetti.

Barba, forvetin durumuyla ilgili olarak "Arsenal, hâlâ hazır olmadığı açıkça görülen Julian'ı beğeniyor" diye ekledi. "Atletico Madrid ile Julian arasındaki ilişki yolunda gitmiyor."

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Kış transfer dönemi çözümün önünü açabilir

Alvarez, Barcelona'ya olası transferi gerçekleşmeyince yazın Atletico'dan ayrılmak istediğini açıkça ortaya koydu.

Her iki oyuncu da sezonlarına ivme kazandıracak yeni bir başlangıç ararken sezon ortasında yapılacak bir takas, iki kulübün de taktiksel sorunlarını çözebilir.

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Arsenal ile Atletico Madrid, kış transfer döneminin bitiş tarihi yaklaşırken durumu takip etmeyi sürdürecek.