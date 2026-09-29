adidas SPZL F.C., rotasını resmen Kuzey Londra'ya çevirdi ve Arsenal F.C. ile güçlerini birleştirerek futbol alt kültürünün zengin mirasını modern yaşam tarzı tasarımıyla buluşturan ilk 2026 sonbahar/kış kapsül koleksiyonunu sundu.

Marka küratörü Gary Aspden'ın uzman gözetiminde hazırlanan seri, SPZL F.C.'nin 2024'te ilk kez piyasaya sürülmesiyle ortaya konan estetik çizgiyi geliştirmeyi sürdürüyor ve maç günü kültürünün enerjisini rafine günlük giyilebilirlikle kusursuz biçimde bir araya getiriyor.

Bu lansmanı kutlamak için adidas, Emirates Stadyumu'ndaki maç günlerinden ve kulübü çevreleyen kendine özgü alt kültürlerden ilham alan üst düzey bir kampanya yayımladı. Vizyona hayat veren isimler, nesiller boyunca uzanan etkileyici bir futbol yetenekleri kadrosu oldu; kampanyanın başında ise efsanevi "Yenilmezler" kaptanı ve Dünya Kupası kazananı Patrick Vieira'nın yanı sıra mevcut erkek takım kaptanı Martin Ødegaard ve kadın futbolunun yıldızı Chloe Kelly yer aldı.

adidas

Üçlü birlikte, stil, futbol ve oyuna güç veren topluluk arasındaki güçlü bağı yansıtıyor. FW26 koleksiyonunun kendisi ise klasik spor giyim silüetlerinin mirastan beslenen yorumlarına odaklanıyor ve yeni Arsenal SPZL F.C. ZX7300 footprint bu koleksiyonun öne çıkan parçası oluyor.

Giyim serisinin merkezinde, canlı sarı Three Stripes ve özel beyaz SPZL grafik detaylarına sahip çarpıcı bir gece mavisi kısa kollu forma yer alıyor; buna uzun kollu bir polo, tam fermuarlı bir üst ve temiz, tribüne hazır bir görünüm için tasarlanmış uyumlu eşofman altı eşlik ediyor.

adidas

Satın al: Arsenal x adidas SPZL koleksiyonu

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