Arsenal, transfer dönemi için planlarını belirliyor

Premier Lig’i beşinci sırada bitiren Arsenal, yaz transfer dönemini çok hareketli geçirecek.

teknik direktörü Unai Emery, Premier Lig sezonunun bitmesinin ardından transfer mesaisine başladı. Emery’nin ilk amacı şampiyon ile aradaki farkı kapatmak.

Arsenal yönetimi, finalinde ile karşılaştıktan sonra takımdan gönderilecek isimlere ve transfer döneminde harcanacak bütçeye karar verecek.

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Bakü’deki finalin kazanılması halinde bütçenin 75-100 milyon pound olması beklenirken, mağlubiyet halinde bu miktar 40-45 milyon pound seviyesine inecek. Satılacak oyunculardan gelecek gelirler de bu bütçeye eklenecek.

Goal’ün Arsenal muhabiri Charles Watts, İngiliz ekibin transfer planlarını değerlendirdi.

KALECİ - DEFANS

Unai Emery, sezon boyunca kalesinde 51 gol gören takımının defans hattında ciddi değişikliklere gitmek istiyor.

Arsenal ile iki yıllık sözleşmesi daha bulunan Shkodran Mustafi, gönderilecekler listesinin başında yer alıyor. Bazı kulüplerinin ilgilendiği Mustafi’nin transferindeki en büyük engel; Alman stoperin aldığı yüksek maaş olarak görülüyor.

Eğer Mustafi’nin transferi gerçekleşirse Emery’nin yerine istediği isim, ’in 18 yaşındaki defans oyuncusu William Saliba. Genç stoperin transferinin 20-25 milyon pound civarındaki bir ücretle gerçekleşebileceği belirtiliyor.

Nacho Monreal ve Calum Chambers’ı ancak iyi bir teklif gelirse satmayı düşünen Arsenal yönetimi, Carl Jenkinson ve Stephan Lichtsteiner ile kesin olarak yolları ayırmayı planlıyor.

Sezonun ikinci yarısında kiralık olarak oynadığı Reading’de etikili bir performans sergileyen Emiliano Martinez, Petr Cech’in emekli olmasıyla birlikte Bernd Leno’nun ardından ikinci kaleci olarak Arsenal kadrosunda yer alacak.

ORTA SAHA

Arsenal’ın birinci önceliği gelecek sezon forması giyecek olan Aaron Ramsey’nin yerini doldurmak.

Geçtiğimiz Ocak ayında takıma kazandırılamayan PSG’nin 21 yaşındaki oyuncusu Christopher Nkunku ve Adrien Rabiot, İngiliz ekibin transfer listesinde bulunuyor.

Mesut Özil ve Henrikh Mkhitaryan’ı takımdan göndermek istenen oyuncular arasında bulunuyor. Bu iki oyuncunun yüksek maaşını karşılayabilecek talipler bulunursa, transfer görüşmelerine başlanacak.

Mohamed Elneny’i de satmak isteyen Arsenal, Mısırlı oyuncudan en az 10 milyon poundluk kazanç elde etmeyi planlıyor.

FORVET

Gabirel Martinelli’yi 6 milyon pound karşılığında kadrosuna katarak hamlelerine başlayan Arsenal, skorer kanat oyuncularıyla ilgileniyor.

Pierre-Emerick Aubameyang ve Alexandre Lacazette’in performansın çok memnun olan İngiliz ekip, Danny Welbeck’in transfer döneminde ayrılacak olmasınn ardından bu iki ismin yanına ’den Nicolas Pepe, ’tan Wilfried Zaha, ’den Ismaila Sarr veya Genk'in oyuncusu Leandro Trossard’dan en az birini getirmek istiyor.