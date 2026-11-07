Mikel Arteta, orta saha oyuncusu Declan Rice'ın İngiltere kadrosuna bir kez daha çağrılmasının ardından, futbolun zirvesine ulaşma yolundaki bitmek bilmeyen azmini övdü. Arsenal Teknik Direktörü, yıldız oyuncusunun performansını yeni bir seviyeye taşıdığına ve rakip teknik direktörlerin ona karşı oyun planı hazırlamasını son derece zorlaştırdığına inanıyor.

Reklam

Rice hem Arsenal'de hem İngiltere'de parlıyor

Rice, bu sezon da etkileyici performansını sürdürerek Arsenal orta sahasının vazgeçilmezlerinden biri hâline geldi. Sergilediği üstün form sayesinde Thomas Tuchel'in son İngiltere kadrosuna seçilen oyuncu, millî takımda dört kulüp arkadaşına katıldı.

27 yaşındaki oyuncu, bu sezon Premier League'de en yüksek sayı olan beş asiste şimdiden ulaştı. Şampiyonlar Ligi'nde attığı golle birlikte, tüm kulvarlarda çıktığı 14 maçtaki katkıları, hücum bölgesindeki etkisinin giderek arttığını gösteriyor.

Arteta, orta saha oyuncusunun gelişmek için duyduğu 'büyük isteği' övdü

Arteta, Rice'ın sürekli gelişmesine duyduğu hayranlığı dile getirdi. İspanyol teknik direktör, orta saha oyuncusunun becerilerini geliştirme arzusunu son dönemdeki başarısının başlıca nedeni olarak gösterdi.

Arteta, "Sahaya çıkıp maç kazanma, oyununa yeni bir seviye ve farklı bir tehdit ekleyerek çok daha öngörülemez olma zihniyeti... Bunun üzerinde çok çalışıyoruz," dedi. "Oyununun her yönünü geliştirmek için büyük bir istek duyuyor. Bunu yaparken hâlihazırda çok iyi yaptığı pek çok şeyi de korumamız gerekiyor. Doğru yönde ilerliyor."

Reklam Reklam

Arsenal teknik direktörü, Rice'ın sahanın daha gerisinde görev almasına yol açan taktik değişikliği de anlattı ve yıldız oyuncusunun sahada yapabileceklerinin sınırı olmadığını vurguladı.

Related Topics

"Bence onun niteliklerini ve kapasitesini kısıtlayamayız," diye ekledi. "Geriye gelebilir, oyunu ileri taşıyabilir. Geriye gelip topla ilerleyebilir, geçiş oyununda müthiş olabilir. İkili mücadeleleri kazanabilir. İleri çıkarak, uzun oynayarak ya da sağdan veya soldan orta yaparak paslarıyla katkı sağlayabilir; fark etmez. Duran toplarda da sunabileceği çok şey var. Uzaktan şut yeteneğinden de daha fazla yararlanmamız gerekiyor. Bunu yapabilecek kapasitesi var. Bu yüzden oynamaya devam etmeli, çünkü elde edebileceği daha çok şey var."

Sözleşme görüşmeleri ve millî takım kadrosuna alınmayanlar

Rice'ın yeni bir sözleşme imzalamaya yaklaştığı bildirilirken Arteta, orta saha oyuncusunun yıllar sonraki rolünü öngörmek yerine yakın geleceğe odaklanıyor.

Reklam

Arteta, uzun vadeli planlara ilişkin, "Henüz o kadar ilerisini düşünmedik," dedi. "Elbette yapacak çok işimiz var. Bir sezonluk bir dönemin yeterli olduğunu düşünüyorum. Takımdaki rolünün, kulüpteki rolü gibi, biraz daha zamanla öngörülebilecek başka yönleri de var. Ama performansı ve takıma etkisi söz konusu olduğunda, bence kısa vadeye bakmak gerekiyor."

Arteta ayrıca Noni Madueke'nin Tuchel'in kadrosuna alınmamasına değinerek, millî takımla ilgili bu hayal kırıklığına rağmen oyuncunun kendini geliştirmeye bağlılığını övdü.

Reklam

"Bunu Thomas'a bırakıyorum," dedi. "Çok fazla seçenek vardı, kararlar vermesi gerekiyor. Bu kez böyle bir karar verdi, hepsi bu. Bunu tamamen ona bırakıyorum. Noni ise yurt dışına gidip antrenman yaptı. Noni böyle biri, zihniyeti bu. Daha iyi olmak istiyor."

Rice'ı İngiltere millî takımı görevi bekliyor

Rice, İngiltere kampında Ben White, Ezri Konsa, Myles Lewis-Skelly ve Eberechi Eze gibi isimlerle bir araya gelecek.

Reklam

Millî aranın ardından Arsenal, ülke içindeki çıkışını sürdürmeye çalışacak. Arsenal birden fazla kulvarda kupa mücadelesi verirken Arteta, kilit oyuncularının sakatlık yaşamadan dönmesini ve etkili formlarını sürdürmesini umacak.