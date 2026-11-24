Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, takımının Emirates Stadyumu'nda Borussia Dortmund'u ağırlamaya hazırlandığı dönemde genç yetenek Ethan Nwaneri'ye net bir mesaj verdi. A takımı deneyimi kazanması için Bundesliga'ya kiralanan altyapı mezunu oyun kurucunun Arsenal'deki ününün Almanya'da pek bir şey ifade etmediğini vurguladı.

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Arteta'dan Nwaneri'ye net uyarı

Kuzey Londra ekibi kritik Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına hazırlanırken Nwaneri'nin durumu gündemin merkezine yerleşti. Genç oyuncu bu sezonu Dortmund'da kiralık geçiriyor , ancak sarı-siyahlı ekipte iyi bir başlangıç yapmasının ardından son dönemde aldığı süre azaldı. Arteta, Arsenal gibi bir kulüpte oynamanın, özellikle Bundesliga'nın zirvesindeki bir takımda, başka yerde ilk 11'de forma giymeyi garanti etmediğini vurguladı.

İspanyol teknik direktör, "Dediğiniz gibi, ilk başta oldukça fazla oynadı, özellikle de maçlara ilk 11'de başladı; gerçi pek çok maçı tamamlamadı. Son dönemde ise o kadar fazla oynamadı. Oynama hakkını kazanması gerekiyor. Bundesliga'nın zirvesindeki bir takımda oynuyor ve oradaki oyuncuların yeteneği ve kalitesi çok yüksek. Bunu da gösteriyorlar. Futbolun gerçeği bu," dedi.

Arteta, Nwaneri'den kendini kanıtlamasını istedi

Arteta, Nwaneri'nin kendini gösterip takımdaki yerini yeniden kazanacak zihniyete sahip olduğunu da ekledi. Premier Lig'in güçlü ekiplerinden birinden gelmenin, Dortmund gibi rekabetçi bir ortamda kendiliğinden avantaj sağlamadığını belirtti. Teknik direktör, genç oyuncunun Emirates'ten uzakta geçireceği kiralık dönemin kalanında "kazanma hakkını elde etmek" için gereken kaliteyi göstermesini bekliyor.

"Oraya gittiğinizde Arsenal'den geliyor olmanız size hiçbir avantaj sağlamaz; bunu hak etmeniz gerekir. Ethan, her şeyden önce bunu yapacak zihniyete, ardından da kaliteye sahip. Bunlar bir yolculuğun ve bir sezonun parçası. Kendini göstermesi ve kazanma hakkını elde etmesi gerekiyor," ifadelerini kullandı.

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David Raya'nın sakatlığında son durum

Kiralık oyuncusunun durumunun yanı sıra Arsenal, David Raya'nın hafta içindeki Avrupa maçında forma giyemeyecek olmasıyla kalede önemli bir eksikle karşı karşıya. Kısa süre önce endişe verici bir sakatlık yaşayan İspanya millî takım oyuncusunun durumuna ilişkin ilk bulgular, başlangıçta korkulandan daha olumlu olsa da Bundesliga liderine karşı oynayamayacak. Arteta, kulübün ilk etapta kalecinin uzun süre sahalardan uzak kalmasından endişe ettiğini kabul etti.

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Arteta, "Ne yazık ki yarın oynayacak durumda değil, ancak sakatlığı çok ciddi görünmüyor. Yarın birkaç test daha yapılması gerekiyor ama durum oldukça umut verici. Pozisyonun hemen ardından gösterdiği ağrı nedeniyle hepimiz çok endişelendik, fakat beklediğimizden daha iyi görünüyor," diye açıkladı.

Arteta'dan Dortmund'un yükselişine övgü

Dortmund, Bundesliga'nın zirvesinde Londra'ya geliyor ve bu başarı Arteta'nın dikkatini çekmiş durumda. Alman ekibi geçen yaz sezon öncesi hazırlık maçında Arsenal'i yenmişti. Arsenal Teknik Direktörü, Dortmund'un hem ligdeki hem de Avrupa'daki mevcut formunun üst düzey bir rakip olduğunu gösterdiğine inanıyor. Kaliteli kadrosuyla maçlara hükmetme ve düzenli olarak hücum tehdidi yaratma becerisini övdü.

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Arteta, "Bundesliga'nın zirvesinde olmalarının, Şampiyonlar Ligi'nde kazandıkları sayıda maçı kazanmış olmalarının ve bunu başarma biçimlerinin bir nedeni var. Dolayısıyla yarın üst düzey bir takımla oynayacağımızı biliyoruz ve buna hazırız," dedi.