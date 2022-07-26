Mavileri büyük bir hüsrana uğratan Mikel Arteta'nın ekibinde kara bulutlar dağılmış gibi görünüyor.

Arsenal taraftarları, uzun süredir eski güzel günlere dönmeyi beklerken 4-0'lık Chelsea galibiyeti onlara umut verdi.

Mikel Arteta'nın takımı, Pazar günü çıktıkları Florida Kupası finalinde Mavileri, Gabriel Jesus, Martin Odegaard, Bukayo Saka ve Albert Sambi Lokonga'nın golleriyle mağlup etti. Manchester City'den takıma yeni katılan Gabriel Jesus maçın oyuncusu olurken Arsenal formasıyla çıktığı 4. maçında 4. golüne imza atmış oldu.

Kuzey Londra ekibi yeni transferleri ve oyunuyla ışık saçarken Arsenal taraftarları bu sezon Premier Lig'de şampiyon olacaklarına inanıyorlar.

Arsenal taraftarları ne söyledi?

Mikel Arteta'nın öğrencilerinin demoralize edici galibiyetinin ardından Arsenal taraftarları sosyal medyada şampiyonluk havasına girdi.

Bir taraftar sosyal medyadan şunları yazdı: "Arsenal geri döndü. Her zamankinden daha büyük ve daha iyi bir şekilde. Şaka yapmıyorum."

Bir başka taraftar ise şunları söyledi: "Arsenal gelecek sezon Premier Lig'de şampiyon olacak, onlara dikkat edin."

Bir diğeri ise şöyle dedi: "Arsenal her hafta bu seviyede performans gösterirse bu sezon şampiyonluğun favori adayı olurlar."

Arsenal'ın golleri nasıldı?

Florida Kupası finalinde gol perdesini açan ilk isim Gabriel Jesus oldu ve Arsenal'ı 1-0 öne geçirdi.

GABRIEL JESUS CHIPS MENDY! 😱



Arsenal 1-0 Chelsea pic.twitter.com/t4D1u8nxQF — ESPN FC (@ESPNFC) July 24, 2022

Ardından Martin Odegaard da Jesus'a eşlik etti ve durum 2-0 oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 biterken 66. dakikada gol sayfası yeniden açıldı ve bu kez ağları bulan Bukayo Saka oldu. 90+2'de sahneye çıkan Albert Sambi Lokonga son sözü söyledi ve skoru belirleyen golünü kaydetti.

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