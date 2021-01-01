Arsenal, Southampton'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti
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twitter.com/Arsenal
Premier Lig'in 20. haftasında Arsenal ile Southampton karşı karşıya geldi.
Southampton'ın konuğu olan Arsenal St. Mary's'ten 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Stuart Armstrong, 3. dakikada Southampton'ı 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Ancak karşılaşmanın devam eden dakikalarında Arsenal rüzgarı esti.
8. dakikada Nicolas Pepe, 39. dakikada Bukayo Saka ve 72. dakikada Alexandre Lacazette takımlarını galibiyete ulaştıran golleri kaydettiler.
Deplasmanda 3-1 kazanan Arsenal ligde son 6 maçındaki beşinci galibiyetini elde etti. Ayrıca Arsenal, Premier Lig'de 6 maçtır mağlup olmuyor.
Bu sonucun ardından Arsenal puanını 30'a yükseltti. Southampton ise 29 puanda kaldı.