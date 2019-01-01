Arsenal son 42 yılın en kötü dönemini yaşıyor

Galibiyet hasreti dokuz maça çıkan Arsenal, kulüp tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşıyor.

Premier Lig ekiplerinden 'de Unai Emery'nin yerine takımın başına geçen Fredrik Ljungberg de kötü gidişata engel olamadı.

Ligin 15. haftasında 'ı konuk eden topçular, Webster ve Maupay'ın golleriyle sahadan 2-1 mağlup ayrılarak üç puan hasretini dindiremedi.

Son galibiyetini 24 Ekim tarihinde sahasında konuk ettiği Vitoria Guimaraes karşısında alan Arsenal, o tarihten bu yana oynadığı dokuz maçtan da galibiyet çıkaramazken bu seri kulüp tarihinin son 42 yılındaki en kötü derecesi oldu.

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Topçular iç sahada ise dört maçtır kazanamazken kendi evinde 1995 yılından bu yana en kötü performasını sergiledi.

Geride kalan 15 maçta 19 puan toplayabilen Arsenal, düşme hattının beş puan üzerinde 10. sırada yer alıyor.

Kuzey Londra ekibi ligin 16. haftasında deplasmanına konuk olacak.