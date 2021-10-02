Arsenal, son 35 yılın en kötü hücum performansını sergiliyor

Son 35 yılın en kötü hücum istatistiklerine sahip olan Arsenal, Premier Lig'de bu sezon oynadığı ilk 7 maçın 4'ünde gol atamadı.

Arsenal, cumartesi günü deplasmanda karşılaştığı Brighton maçında da gol atamadı. Topçular, sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı ve 35 yıl aradan sonra en kötü hücum istatistiklerine sahip oldu.

Brighton maçının son düdüğüyle beraber Topçular, Premier Lig'in ilk 7 maçının 4'ünde rakip kaleye gol kaydedemedi. 1986-1987 sezonundan beri en düşük hücum performansını sergileyen Topçular, hücum organizasyonlarında başarılı olmadı.

Londra ekibi, Brighton deplasmanından 0-0'lık beraberlikle ayrıldı ve böylece, 2021-2022 sezonun ilk 7 maçında 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve bir beraberlik aldı. Mikel Arteta'nın ekibi, aldığı bu sonucun ardından Premier Lig'in 9. sırasında bulunuyor.

Ne söylendi?

Arsenal'in kalecisi Aaron Ramsdale, maçtan sonra Sky Sports'a verdiği demeçte, "Benim ve takımımın performansı istediğimiz noktada değil. Daha iyi bir durumda olmamız gerekiyor" dedi ve ekledi:

"Bizim için iyi bir ay oldu. Bu yüzden, önümüzdeki maçlara bakmaya devam edeceğiz.

"Zor bir başlangıç yaptık ve kimse sorumluluklarından vazgeçmiyor. Son 4 maçımızı kaybetmedik. Takımın yapısına baktığınızda, sahada daha iyi olduğumuzu görebilirsiniz."

Arsenal'in şu ana kadarki performansı nasıl?

Topçular, Premier Lig 'e çok kötü başladı. İlk 3 maçında gol atamayan Arsenal, kalesinde 9 gol gördü.

Premier Lig'in ilk 3 maçından sonra Mikel Arteta'nın oyuncuları, oynadıkları 4 maçın 3'ünü kazanırken 1 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

Arteta maçtan sonra BBC'ye verdiği demeçte şöyle konuştu:

"Son 4 maçta 1 gol yedik ve bu durum bizim açımızdan son derece pozitif. Ayrıca, iyi bir oyun bloğu kurduk. Böylece, kötü giden durumumuzu değiştirdik."

"Artık, iyi yaptığımız şeylere odaklanıp iyileştirmemiz gereken konular üzerinde çalışabiliriz."

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