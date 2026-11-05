Mikel Arteta, Arsenal'ın Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag karşısında aldığı az farkla galibiyetin ardından Declan Rice'ın fiziksel durumuna ilişkin endişeleri yersiz buldu. İkinci yarıda bitkin görünen orta saha oyuncusunun bu görüntüsü, Arsenal'ın orta sahada onun enerjisine fazlasıyla bağımlı olduğu yönünde endişelere yol açtı.

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Arsenal'den Avrupa'da zorlu galibiyet

Arsenal, çarşamba gecesi Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag'ı 2-1 mağlup etti ancak ikinci yarıdaki performansı endişe yarattı. Noni Madueke ve Viktor Gyokeres'in ilk yarıda attığı goller, Mikel Arteta'nın takımına maçta başlangıçta rahat bir üstünlük sağladı.

Ancak Arsenal, devrenin ardından üstünlüğünü sürdürmekte zorlandı. Temposundaki bu düşüşten yararlanan Slavia Prag, 90. dakikada Wiktor Nowak'ın golüyle hak ettiği golü buldu.

İkinci yarıdaki düşüş sırasında Rice da belirgin yorgunluk belirtileri gösterdi. 27 yaşındaki oyuncunun 90 dakikanın tamamında sahada kalması, mevcut fiziksel durumu ve maç yükü hakkında soru işaretleri doğurdu.

Arteta orta sahadaki kararını savundu

Enerjisindeki belirgin düşüşe rağmen Arteta, Rice'ın fiziksel durumuna ilişkin endişeleri hemen yatıştırmaya çalıştı. Arsenal teknik direktörü, İngiltere millî takımının oyuncusunu maç boyunca sahada tutma kararını savundu.

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Rice'ın 90 dakika oynaması sorulduğunda Arteta, "Maç bunu gerektiriyordu ve o da gerekeni yaptı," diye açıkladı. "Fleetwood karşısında da iyice dinlenmişti, bu yüzden Liverpool maçından önce toparlanmak için çok iyi bir haftası vardı.

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"Bu, bir haftadaki beşinci değil, ikinci maçı. Oyuncularımızın bunu yapabilmesini bekliyoruz ve maç boyunca çok iyi anları olduğunu düşünüyorum."

Carney'nin Arsenal'e ilişkin ciddi endişeleri var

Orta sahanın dinamosu konusunda herkes Arteta'nın iyimserliğini paylaşmıyordu. Arsenal kadın takımının eski orta saha oyuncusu Karen Carney, takımın maçları kontrol etmek için Rice'ın tamamen formda olmasına fazlasıyla bağımlı olmasından duyduğu endişeyi dile getirdi.

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Carney, TNT Sports'a, "Bana göre Declan Rice, açık ara ülkenin en iyi orta saha oyuncusu," dedi. "Yorulup bitkin düştüğünde bambaşka bir takıma dönüşüyorlar. İkinci yarıda tamamen tükenmiş görünüyordu. Bana göre Arsenal'in farklı bir takıma dönüşüp biraz yolunu kaybettiği an da bu. Bu yüzden biraz endişeliyim. Çok iyi bir oyuncu ama enerjisi düştüğünde bence takım da biraz dağılıyor."

Odak yeniden Premier Lig'e dönüyor

Maç takvimi yoğunlaşmaya devam ederken Arteta'nın kadrosundaki oyuncuların fiziksel durumunu dikkatle yönetmesi gerekecek. Arsenal, Avrupa'daki mücadelesinin ardından hızla toparlanıp ligdeki hedeflerine yeniden odaklanmak zorunda.

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Takım, bu cumartesi Hull City ile karşılaşarak Premier Lig'e dönecek. Rice'ın dinlendirilip dinlendirilmeyeceği veya orta sahayı yönetme görevinin bir kez daha ona verilip verilmeyeceği henüz belli değil.