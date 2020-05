Arsenal sahibi Stan Kroenke'nin serveti salgın döneminde 370 milyon euro arttı

Arsenal'da koronavirüs dönemine bağlı maaş kesintileri tartışılırken, kulübün sahibinin serveti büyük bir yükseliş yaşadı.

Koronavirüs salgını dünyada birçok sektörü vurduğu gibi futbol ekonomisini de sarstı. Naklen yayın ve stat gelirlerinin kaybolmasının yanısıra bazı sponsorların da geri çekilmesi üzerine kulüpler de maaş giderlerini düşürmek üzerine harekete geçti.

Bu kulüplerden biri de Premier Lig’in köklü ekiplerinden . Arsenal oyuncu ve personel maaşlarında yüzde 12.5’lik kesintiye gitti.

Öte yandan The Institute for Policy Studies' in yayımladığı araştırmaya göre; dünya ekonomisindeki olumsuz koronavirüs etkisine rağmen Arsenal’ın sahibi Stan Kroenke, servetini 2020 yılının başından bu yana 370 milyon euro artırdı. 9,25 milyar euro'luk serveti bulunan Amerikalı milyarderin eşi Ann Walton Kroenke de aynı dönemde 110 milyon euro'luk bir zenginleşme yaşadı.

Arsenal maaş kesintilerini kamuoyuna açıklarken aşağıdaki ifadeleri kullanmıştı:

“Bu tasarruflar maç ve reklam gelirlerimize bağlı finansal riskleri kapamak için kullanılacak. Kulübümüzü bu zor zamanda destekleyen oyuncu ve çalışanlarımızla gurur duyuyoruz, onlara minnettarız.”

Arsenal’de 27 kişilik kadronun 24’ü maaş kesintisini kabul etmiş ancak Mesut Özil ve iki oyuncu bu karara imza atmamış ve kulüp sahibinin yapacağı katkının netleşmesi talebinde bulunmuştu.