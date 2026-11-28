Mikel Arteta, doğru fırsatın ortaya çıkması hâlinde Arsenal'ın ocak ayı transfer döneminde harekete geçmeye hazır olacağını doğruladı. Premier Lig'deki rakiplerine mesaj veren Arteta, son şampiyonun zirvedeki liderliğini korumayı hedeflediği dönemde hücum seçeneklerini güçlendirmek istiyor.

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Hücumdaki sorunlar Nusa'ya ilgiyi artırdı

Premier Lig'in zirvesinde altı puanlık farkla yer almasına rağmen Arsenal'ın hücum hattı eleştirilerin odağında. Arsenal bu sezon ligde yalnızca 17 gol attı. Bu, ilk altı sıradaki takımlar arasında en düşük sayı ve kaçan fırsatlar geçen hafta Newcastle ve Borussia Dortmund karşısında pahalıya mal oldu.

Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus ve Leandro Trossard'ın yaz aylarında ayrılmasının ardından hücum hattındaki kadro derinliği azaldı. Bu bölgeye yapılan tek takviye Christos Tzolis oldu. Kulüp, bu açığı kapatmak için kış transfer dönemi öncesinde RB Leipzig'in kanat oyuncusu Antonio Nusa'yı takip ediyor .

Arteta, Arsenal'ın kış transferlerindeki geçmişini savundu

Arsenal, Jorginho, Trossard ve Jakub Kiwior'un kadroya katıldığı 2023'ten bu yana sezon ortasında transfer yapmadı. Ancak Arteta, transfer yapılmayan kış dönemlerinde kulübün rehavete kapıldığı yönündeki görüşleri reddetti ve takımı daha ileri taşıyabilecek fırsatları takip etmeyi sürdürdüklerini vurguladı.

Arteta, "Transfer dönemlerinde, özellikle belirli sorunlarımız olduğunda, her zaman çok aktif olduk. Transferi sonuçlandırabildik mi? Bazen hayır. Bu yüzden bir fırsat çıkıp çıkmayacağına ve bunun takım için fark yaratacağına inanıp inanmayacağımıza bakacağız" dedi.

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Kroenke ile sürekli iletişim hâlindeler

Yaklaşan transfer dönemine ilişkin planlama şimdiden başladı. Eş başkan Josh Kroenke'nin gelecek hafta Londra'ya gelmesi beklenirken Arteta, düzenli telefon görüşmeleri sayesinde kulüpte karar veren isimlerin aynı doğrultuda hareket ettiğini belirtti.

Arteta, Kroenke'nin Londra ziyareti hakkında, "Bu konuları konuşmak için yüz yüze gelmeyi beklemiyoruz. Artık harika telefonlarımız var. Sürekli iletişim hâlinde olabiliyoruz. Ama onun burada olması her zaman güzel. Farklı bir his veriyor. Birlikte biraz zaman geçirebiliyorsunuz ve onun nasıl olduğunu öğrenmek de güzel. Burada olacak" dedi.

Arsenal yönetimini Londra'da önemli bir görüşme bekliyor

Kroenke'nin gelecek hafta Londra'ya gelişi, onu Arteta ve kulüp yönetimiyle bir araya getirecek. Ocak ayı transfer planları da görüşmelerin başlıca gündem maddelerinden biri olacak. Hazırlıklar uzaktan başlamış olsa da bu görüşmeler, transfer dönemi açıldığında Arsenal'ın Nusa gibi hedefler için nasıl bir yol izleyeceğini belirleyecek.