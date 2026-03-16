Arsenal, Premier Lig'i, Şampiyonlar Ligi'ni ve daha fazlasını kazanacak mı? Bir Gunners taraftarının çılgın iddiası: "En az 2 kupa garantili" ve "5 yılda 7 kupa"

Sosyal medyada futbolseverlerin ilgisini çeken hararetli bir tartışmada, bir grup taraftar Goal Fan Zone stüdyosunda bir araya gelerek Arsenal’in geleceği konusunda fikirlerini paylaştı. Şık siyah bir fonun önünde, kulüplerinin renklerini taşıyan panelde Manchester City, Liverpool ve Kuzey Londra ekibini temsil eden taraftarlar yer aldı. Tarih, Arsenal'in son beş yılda sadece bir büyük kupa kazanarak Manchester City'nin beş kupasına kıyasla rakiplerinin gerisinde kaldığını gösterse de, bir Gunners taraftarı Emirates Stadyumu'nda şu anda büyük bir güç dengesinin değişmekte olduğuna inanıyor.

Arsenal taraftarı Peak Fighter, Mikel Arteta'nın kadrosu hakkında giderek cesurlaşan bir dizi açıklama yapınca, ortam dostça şakalaşmadan tam bir şoka dönüştü. O heyecanla el kol hareketleri yaparken, karşısındakiler gözle görülür bir inanmazlıkla onu izledi; Liverpool taraftarının gözleri şoktan fal taşı gibi açılırken, Manchester City taraftarının yüzünü ellerinin arasına gömdüğü görüldü. Taraftarın cüretkar iddialarını vurgulayan dinamik grafiklerle desteklenen bu bölüm, bu özgüvenin sağlam temellere dayalı mı yoksa sadece körü körüne sadakat mi olduğu konusunda şiddetli bir tartışma başlattı.

Peak Fighter, "Arsenal bu sezon en az iki kupa kazanacak, ayrıca, şey, neydi? Önümüzdeki beş yılda yedi. Yedi. Yedi kupa. Önümüzdeki beş yılda yedi," diye tahminde bulundu.

"Arsenal en az iki kupa kazanmazsa, Premier Lig'i, Carabao Kupası'nı, Şampiyonlar Ligi'ni ve FA Kupası'nı da unutun. Arsenal en az iki kupa kazanmazsa, kel kalırım," diye gülerek iddia etti.

"Garantili. Arsenal kesinlikle başaracak. Mayıs ayında, Arsenal'in ya da Mart ayında, Arsenal'in Carabao Kupası'nı kazandığı zaman bana gelin. Mayıs ayında kutlama töreninde, orada iki kupa olacak," diye bitirdi taraftar.

Bu tahminlerin gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği henüz belli değil, ancak Mikel Arteta ve oyuncuları için işler kesinlikle daha da zorlaştı. Carabao Kupası finali geleneksel olarak Mart ayında oynanırken Premier Lig sezonu Mayıs ayında sona erdiğinden, futbol dünyası bu taraftarın saçlarını koruyup korumayacağını ya da Arsenal’in taraftarlarının o kadar çok arzuladığı kupayı nihayet kazanıp kazanmayacağını yakından takip edecek. Şimdilik bu video, modern futbol taraftarını tanımlayan sarsılmaz ve belki de biraz tehlikeli olan iyimserliğin bir kanıtı olarak duruyor.