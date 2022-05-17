Granit Xhaka, Arsenal'in pazartesi günü Newcastle'a karşı daha fazla "topa" ihtiyacı olduğunu söyledi ve Topçular'ın Şampiyonlar Ligi hırsları çökerken, sahada olmayı hak etmediğini de sözlerine ekledi.

Arsenal, Newcaslte'a St. James' Park'ta 2-0 mağlup olarak dördüncü sırayı Tottenham'a kaptırdı.

Eğer kazanmış olsalardı Spurs'ün bir puan önüne geçeceklerdi.

Xhaka ne dedi?

Xhaka, maçın ardından Sky Sports'a verdiği demeçte şunları söyledi:

"Hocanın bizden istediğini neden yapmadığımızı bilmiyorum.

"Bu oyuna hazır olmayanlar evde kalmalı. Yaş önemli değil. Gerginsen yedek kulübesinde ya da evde kal. Buraya gelip oynamak için toplara sahip insanlara ihtiyacın var.

"Bizim için en önemli maçlardan biriydi .Buraya gelen taraftarlarımız için çok üzüldük.

"Oyun planını uygulayamadık, teknik direktörü dinlemedik. Felaket bir performanstı. Şampiyonlar Ligi'ni hatta Avrupa Ligi'ni bile oynamayı hak etmiyoruz. Şu anda bunu başarmak çok zor hale geldi.

"Doğru kelimeleri bulmak zor. İlk dakikadan 90. dakikaya kadar sahada olmayı hak etmedik."

Arsenal, hâlâ ilk dörtte yer alabilir mi?

Mikel Arteta'nın öğrencilerinin matematiksel olarak hâlâ Şampiyonlar Ligi'nde yer alma şansı var. Ancak bu şansları zayıf.

Dördüncü sırayı almak için Everton'ı yenmeleri ve Tottenham'ın son sıradaki Norwich City'ye kaybetmesini görmeleri gerekiyor.

Sadece birkaç hafta önce Arsenal, işi kolayca halledebilecek durumdaydı ve şimdi oyuncuların bu durumu kabul etmesi bir hayli zor.

Xhaka, "Altı yıldır bekliyoruz" dedi ve sözlerini şöyle tamamladı:

"Her şey elimizdeydi. Ancak biz Newcastle'ın olduğu sırada, onlar da bizim olduğumuz yerdeymiş gibi görünüyordu."