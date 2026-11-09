Arsenal'ın, Mikel Arteta'nın takımının hücum gücünü artırmak istemesi üzerine Bayer Leverkusen forveti Christian Kofane'yi sezon ortasında transfer etmeyi değerlendirdiği bildiriliyor. Sezona müthiş bir başlangıç yapan Arsenal, buna rağmen çekişmeli maçlarda yakaladığı fırsatları gole çevirme konusunda endişe duyuyor.

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Arteta hücum hattını güçlendirmek istiyor

Arsenal, gol önündeki verimliliğine ilişkin süregelen endişeleri gidermek için Kofane'yi ocak ayında kadrosuna katmayı ciddi biçimde değerlendiriyor. BBC Sport'a göre Premier League'de en yakın takipçisinin beş puan önünde lider olan Arsenal, maçları bitirmekte sık sık zorlandı ve üç puanı almak için çoğunlukla tek gollük farklara ihtiyaç duydu. Kuzey Londra ekibi, ligdeki ilk on maçından dokuz galibiyet çıkarsa da bunların altısını tek gol farkla kazandı. Bu durum, Arteta'yı kış transfer döneminde hücum gücünü artırmaya yöneltti.

Kai Havertz, Martin Odegaard ve Bukayo Saka, ligde attıkları üçer golle şu anda takımın gol krallığı listesinin zirvesini paylaşsa da öne çıkan bir golcünün bulunmaması gündemdeki yerini koruyor. Arteta'nın ekibi, kısa süre önce Hull City'yi 1-0 yenerek Premier League sezonlarına yaptığı en iyi başlangıcı tekrarladı. Ancak teknik direktörün maç sonu açıklamaları, mevcut gol üretiminden hiç de memnun olmadığını gösterdi.

Christian Kofane'nin yükselişi

Bundesliga'daki performansıyla Avrupa genelindeki gözlemcilerin dikkatini çeken Kofane, Arsenal için ciddi bir aday hâline geldi. 20 yaşındaki oyuncu, ekim ayında yaşadığı arka adale sakatlığı gelişimini geçici olarak durdurmadan önce bu sezon Bayer Leverkusen formasıyla altı maçta üç gol atarak potansiyelini gösterdi. Fiziksel özellikleri ve teknik becerisi, onu Alman futbolunun en çok konuşulan genç yeteneklerinden biri hâline getirdi. Arsenal taraftarları da sahadaki mücadele gücüne aşina olabilir.

Leverkusen'in geçen sezon Premier League şampiyonuna toplamda 3-1 kaybettiği Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmesinin iki maçına da ilk 11'de başlayan Kofane, Arsenal taraftarlarının zaten tanıdığı bir isim. Kamerunlu forvet iki maçta da gol atamasa da hareketliliği ve presiyle kalıcı bir izlenim bıraktı.

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Kofane'nin zirveye yükselişi hızlı oldu. Oyuncu, 2024'te ülkesi Kamerun'daki AS Nylon'dan İspanya temsilcisi Albacete'ye transfer oldu. İspanya ikinci liginde 20 maçta sekiz gol atmasının ardından Leverkusen, Temmuz 2025'te onu Almanya'ya getirmek için hızla harekete geçti. Kofane, o tarihten bu yana çıktığı toplam 50 maçta on gol ve dokuz asist kaydetti.

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Gündemdeki alternatifler

Kofane, transfer listesinin üst sıralarında yer alsa da bu kış Emirates Stadyumu'na transferiyle anılan tek isim değil. Arsenal'in, Club Brugge formasıyla etkileyici bir performans sergileyen Nicolo Tresoldi'yi de takip ettiği bildiriliyor.

Genç santrfor bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 17 maçta 14 gol atarak adeta durdurulamaz bir performans sergiledi. Şampiyonlar Ligi'nde Inter'e karşı yaptığı etkileyici hat-trick, üst düzey savunmalara karşı da en yüksek seviyede oynayabildiğini göstererek değerini önemli ölçüde artırdı.

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Arteta daha fazla bitiricilik istiyor

Yeni bir transfere duyulan ihtiyacın aciliyetini belki de en iyi Arteta, cumartesi günü evlerinde Hull City'yi 1-0 yendikleri maçın ardından anlattı. İspanyol teknik direktör, takımının özellikle geride savunma yapan rakiplere karşı ceza sahası içindeki pozisyonları gereğinden fazla zorlaştırdığını açıkça dile getirdi. Arsenal teknik direktörü basına, “Daha verimli olmanın, hatta bazen daha pragmatik davranmanın yollarını bulmalıyız” dedi.

Arteta, zihniyet değişikliğine duyulan ihtiyacı şöyle açıkladı: “Bazen bu geride kurulan savunmalara karşı mükemmel golü atmaya çalıştığımızı hissediyorum. Bundan çok daha öngörülemez olmalıyız, hepsi bu. Bir de bence gol perdesini çok daha erken açmalıyız çünkü bu, elbette maçın gidişatını değiştirecektir.”