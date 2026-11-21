Arsenal, dirençli Newcastle karşısında oyunun kontrolünü korumakta zorlandığı St James' Park deplasmanından heyecan dolu bir 2-2 beraberlikle ayrıldı. İlk yarıdaki üstünlüğüne rağmen savunmadaki aksaklıklar ev sahibinin geri dönüp puanı paylaşmasına olanak tanıdı.

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Arsenal'ın St James' Park ziyareti, takımın hücumdaki büyük yaratıcılık potansiyelini ve savunmaya geçişlerde süren kırılganlığını ortaya koyan, taktik açıdan inişli çıkışlı bir maçtı. Mikel Arteta'nın ekibi yüksek tempolu, konuma dayalı bir oyunla başladı; Newcastle'ı kendi yarı sahasına hapsetti ve Eberechi Eze'nin golüyle hak ederek öne geçti. %65 topa sahip olma oranı ve toplam 11 şutla Arsenal, son dönemdeki galibiyet serisine damga vuran akıcı oyununu sergileyerek puan tablosunun zirvesindeki yerini sağlamlaştıracak gibi görünüyordu.

Ancak ikinci yarıda Newcastle'ın takım yapısındaki boşluklardan yararlanmasıyla oyunun gidişatı belirgin biçimde değişti. Arsenal'ın 10 orta yapıp kaleyi bulan üç şut çekmesine rağmen maçı koparacak golleri bulamaması sonunda pahalıya mal oldu. Normalde disiplinli olan savunma hattı, devre arasından sonra Newcastle'ın doğrudan oyunuyla başa çıkmakta zorlandı. Son yarım saatteki telaşlı mücadelede Arsenal, St James' Park'tan bir puan çıkarabilmek için Noni Madueke'nin geç gelen golüne ihtiyaç duydu.

Kaleci ve savunma

David Raya - 5/10

70. dakikada yerini Kepa Arrizabalaga'ya bırakan İspanyol kaleci için zor bir akşamdı. Yenilen gollerin sayısında doğrudan hatası olmasa da ikinci yarıdaki baskı sırasında ceza sahasına alışıldık hâkimiyetini gösteremedi. Newcastle, yarattığı az sayıdaki fırsatı etkili değerlendirirken Raya görev yaptığı süreyi kayıtlara geçen bir kurtarış yapmadan tamamladı.

Riccardo Calafiori - 6/10

Calafiori, oyun kurulurken orta sahaya yaklaşarak taktik açıdan çok yönlülüğünü gösterdi ve Arsenal'ın %65'lik topa sahip olma üstünlüğünü korumasına yardımcı oldu. Ancak hücumdan savunmaya geçişlerde Newcastle'ın kanatlardaki hızlı yer değişimleri karşısında zaman zaman hazırlıksız yakalandı.

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Gabriel - 6/10

Brezilyalı oyuncu ilk yarıda savunmanın bel kemiğiydi ancak maçta geçişler arttıkça giderek daha fazla zorlandı. Savunma hattını büyük ölçüde iyi yönetse de Newcastle'ın ikinci yarıda bulduğu iki gol sırasında koşu yapan oyuncuların takım hâlinde takip edilememesi onu rahatsız edecektir.

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Jurrien Timber - 7/10

Timber, savunma hattının daha soğukkanlı isimlerinden biriydi. Topu yeniden kazanma becerisi ve baskı altında topa hâkimiyeti ilk yarıda büyük önem taşıdı. Yine de Newcastle hücuma daha fazla oyuncuyla çıkınca ikinci yarıdaki karmaşayı takım arkadaşları gibi o da yönetmekte zorlandı.

Ezri Konsa - 6/10

Maça stoperde başlayan Konsa, savunmada soğukkanlı bir görüntü çizdi. İlk bölümde bire bir mücadelelerini kazandı ancak Newcastle merkezde sayısal üstünlük kurduğunda zorlandı. Arsenal maçın sonlarında skoru değiştirmeye çalışırken, savunmadan top sürerek oyunu ileri taşıma konusunda ihtiyaç duyulan katkıyı veremedi.

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Orta saha

Martin Oedegaard - 8/10

Kaptan, Arsenal'ın hücum oyununun başlıca mimarıydı. 78. dakikada Noni Madueke'nin beraberlik golünün asistini yaparken dar alanlardaki oyun görüşünü sergiledi. Uzatma dakikalarında oyundan çıkana kadar taktik disiplinini korudu.

Bruno Guimaraes - 6/10

Eski kulübüne karşı oynayan Guimaraes, ilk yarıda takım arkadaşlarıyla kurduğu etkili pas bağlantılarıyla oyunun temposunu belirlemeye yardımcı oldu. Ancak orta sahadaki mücadele sertleştikçe etkisi azaldı ve 70. dakikada yerini Myles Lewis-Skelly'ye bıraktı.

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Declan Rice - 5/10

Rice için şaşırtıcı derecede sönük bir maçtı. 56. dakikada taktik faul nedeniyle sarı kart gördü. İkinci toplarda alışıldık üstünlüğünü kurmakta zorlandı ve Arteta çevresindeki oyunculardan hücumda daha fazla katkı ararken maçın kalanında daha temkinli oynamak zorunda kaldı.

Hücum

Eberechi Eze - 8/10

Arsenal'ın en iyi oyuncusuydu. Eze, Kai Havertz'in etkili oyununun ardından 33. dakikada soğukkanlı bir vuruşla perdeyi açtı. 70. dakikada oyundan çıkana kadar, topu rakip hatların arasından taşıma becerisi Arsenal'ın hücumdaki en iyi çıkış yoluydu.

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Noni Madueke - 7/10

Madueke, maçın son çeyreğinin kahramanıydı. 78. dakikada skoru 2-2'ye getiren kritik beraberlik golünü attı. Kısa süre sonra kasıtlı bir faul nedeniyle sarı kart görse de Arsenal yenilgiye gidiyor gibi görünürken doğrudan hücuma yönelen oyunuyla takımın ihtiyaç duyduğu kıvılcımı sağladı.

Kai Havertz - 7/10

Havertz, ilk yarıda hücumun odak noktası olarak çok iyi oynadı ve Eze'nin açılış golünün asistini yaptı. Topu ileride tutma becerisi, Arsenal'ın saha hâkimiyetinde kilit rol oynadı. Yine de takımın 11 şutundan daha fazlasını gole çevirememesi onu hayal kırıklığına uğratacaktır.

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Yedekler ve teknik direktör

Kepa Arrizabalaga - 6/10

70. dakikada Raya'nın yerine oyuna girdi. Son bölümde oyun daha sıkı hâle gelirken yapacak fazla işi olmadı ancak Arsenal geriden oyun kurmaya çalışırken paslarında riske girmedi.

Myles Lewis-Skelly - 6/10

Orta sahaya enerji katması için Guimaraes'in yerine oyuna alındı. Genç oyuncu topla olgun bir görüntü sergiledi ve baskı altında kalmaya başlayan orta sahanın toparlanmasına yardımcı oldu.

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Christos Tzolis - 5/10

Eze'nin yerine girdi ancak sol kanatta aynı etkiyi yaratamadı. Öne geçtikten sonra savunmaya çekilen Newcastle karşısında boş alan bulmakta zorlandı.

Mikel Merino - Puan yok

Uzatma dakikalarında taktik amaçla oyuna alındı.

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Viktor Gyoekeres - Puan yok

Ceza sahasında fiziksel varlık göstermesi için maçın son saniyelerinde oyuna alındı.

Mikel Arteta - 6/10

Arteta'nın başlangıçtaki oyun planı kusursuz işledi ancak ikinci yarının başında Newcastle'ın taktik değişikliğine yanıt vermekte gecikti. Oyuncu değişiklikleri sonunda beraberliği yeniden yakalamalarına yardımcı oldu. Yine de takımının devre arasındaki üstünlüğünü ne kadar kolay kaybettiği onu endişelendirecektir.