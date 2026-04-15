Arsenal
Emirates Stadium
Newcastle United
Book Arsenal vs Newcastle Tickets

Arsenal - Newcastle United maçına bilet nasıl alınır: Premier Lig fiyatları, fikstür bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

Arsenal ile Newcastle United arasındaki Premier Lig maçı için bilet satın alma rehberi ve maç programı bilgileri

Arsenal, 25 Nisan Cumartesi günü Londra’daki Emirates Stadyumu’nda Newcastle United’ı ağırlayacak. Bu maç, zirvedeki yerini korumaya çalışan Gunners için büyük önem taşıyor.

Arsenal şu anda Premier League'de 1. sırada yer alırken, Newcastle United 14. sırada bulunuyor. Konuk takım, sezonun sonlarında bir sürpriz yapıp ligin üst sıralarına tırmanmayı hedefliyor.

GOAL, Arsenal - Newcastle United maçı için bilet satın almakla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, nereden satın alabileceğinizi ve fiyatlarını da dahil olmak üzere sizlere sunuyor.

Arsenal - Newcastle maçı ne zaman?

Emirates Stadium

Arsenal - Newcastle United Premier League biletleri nasıl satın alınır?

Emirates'teki iç saha maçlarının biletleri, üyeler için bir kura sistemi aracılığıyla yönetilmektedir ve bu Kategori B maçı için resmi kanallardan biletler şu anda tükenmiştir.

  • Resmi Satış Kanalları: Arsenal.com Bilet Satış Merkezi (Biletler Tükenmiştir).
  • İkincil Piyasalar: StubHub gibi ikincil platformlar, üye olmayanlar için ana seçeneklerdir.
  • Premium Koltuklar: Alt kat veya orta uzun kenar manzaralı koltuklar için 250 ile 450 sterlin arasında bir fiyat ödemeniz beklenir. Resmi konaklama paketleri, eğer mevcutsa, genellikle 600 sterlinden başlar.

Arsenal - Newcastle United maçından ne beklemeli?

Mikel Arteta'nın takımı istikrarın simgesi olmuştur, ancak tarihsel olarak kendilerine zor anlar yaşatan Newcastle takımına karşı temkinli olacaklardır. 

Gunners, 11 Nisan'da Sporting CP'yi 2-0 yenerek büyük sahnedeki özgüvenlerini daha da pekiştirdikleri yoğun bir Nisan ayını geride bıraktı. 

Takım, 28 Eylül'de St. James' Park'ta 2-1'lik bir galibiyet elde ettiği sezonun başındaki başarısını tekrarlamak isteyecektir.

Newcastle ligin alt sıralarında yer alsa da, son dönemdeki formu en iyilerle rekabet edebileceğini gösteriyor. 

Ancak, 18 Mayıs'ta geçen sezonun son haftalarında Arsenal'e 1-0 yenildikleri maçın rövanşını almak isteyeceklerdir. 

Arsenal - Newcastle United Premier Lig maç biletleri ne kadar?

Premier Lig biletlerinin fiyatları büyük farklılıklar gösterir. Çoğu kulüp, yetişkin, genç, öğrenci ve yaşlı kategorileri dahil olmak üzere yaş gruplarına göre kademeli fiyatlandırma sunar, ancak bu fiyat aralıkları takımdan takıma farklılık gösterir.

İkincil piyasadaki fiyatlar, üst kat koltuklar için yaklaşık 145 £'dan başlar.

Koltuk konumu ve tribün yeri fiyatı önemli ölçüde etkiler; en iyi manzaralı koltuklar genellikle daha yüksek bir fiyata satılır. Bazı kulüpler ayrıca maçları sınıflandırır; örneğin, büyük takımlarla oynanan önemli maçlar daha yüksek bir kategoriye girebilir ve fiyatlar buna göre artar.

Premier League, deplasman maçları için bilet fiyatını 30 £ ile sınırlamıştır. Dolayısıyla, daha ucuz bir seçenek arıyorsanız, takımınızın deplasman maçlarını araştırıp bu biletleri bulmaya çalışabilirsiniz.

Takım haberleri ve kadrolar

Arsenal vs Newcastle United Muhtemel kadrolar

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • M. Arteta

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • E. Howe

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

Form

ARS
-Form

Gol atıldı (Verildi)
5/6
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

NEW
-Form

Gol atıldı (Verildi)
6/12
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Kafa kafaya rekoru

ARS

Son 5 maçları

NEW

3

Galibiyetler

0

Beraberlikler

2

Galibiyetler

6

Gol sayısı

7
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Sıralama

2025/26 Premier Lig kulüpleri bilet fiyatlarına göre

KulüpStadyumBilet Fiyat Aralığı (Yetişkin Genel Giriş)Sezonluk Bilet AralığıBiletler
ArsenalEmirates Stadyumu31,50 £ - 141,00 £1.073 £ - 2.050 £Bilet bilgileri
Aston VillaVilla Park44,50 £ - 92,00 £640 £ - 944 £Bilet bilgileri
BournemouthVitality Stadyumu33,00 £ - 56,00 £633 £ - 875 £Bilet bilgileri
BrentfordGtech Community Stadyumu40,00 £ - 65,00 £495 £ - 598 £Bilet bilgileri
Brighton & Hove AlbionAmerican Express Community Stadyumu34,00 £ - 78,00 £595 £ - 860 £Bilet bilgileri
BurnleyTurf Moor50,00 £ - 75,00 £455 £ - 500 £Bilet bilgileri
ChelseaStamford Bridge48,00 £ - 58,00 £595 £ - 940 £Bilet bilgileri
Crystal PalaceSelhurst Park48,00 £ - 58,00 £545 £ - 895 £Bilet bilgileri
EvertonGoodison Park55,00 £515 £ - 690 £Bilet bilgileri
FulhamCraven Cottage35,00 £ - 105,00 £455 £ - 3.000 £Bilet bilgileri
Leeds UnitedElland Road33,00 £ - 56,00 £420 £ - TBC £Bilet bilgileri
LiverpoolAnfield9,00 £ - 61,00 £699 £ - 886 £Bilet bilgileri
Manchester CityEtihad Stadyumu58,00 £ - 75,00 £385 £ - 1.030 £Bilet bilgileri
Manchester UnitedOld Trafford36,00 £ - 58,00 £559 £ - 950 £Bilet bilgileri
Newcastle UnitedSt James’ Park50,00 £ - 58,00 £417 £ - 811 £Bilet bilgileri
Nottingham ForestCity Ground45,00 £ - 60,00 £465 £ - 660 £Bilet bilgileri
SunderlandStadium of Light33,00 £ - 56,00 £390 £ - 720 £Bilet bilgileri
Tottenham HotspurTottenham Hotspur Stadyumu48,00 £ - 109,00 £807 £ - 2.015 £Bilet bilgileri
West Ham UnitedLondra Stadyumu30,00 £ - 120,00 £310 £ - 1.620 £Bilet bilgileri
Wolverhampton WanderersMolineux26,50 £ - 71,00 £525 £ - 833 £Bilet bilgileri

