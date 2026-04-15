Arsenal - Newcastle United maçına bilet nasıl alınır: Premier Lig fiyatları, fikstür bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

Arsenal, 25 Nisan Cumartesi günü Londra’daki Emirates Stadyumu’nda Newcastle United’ı ağırlayacak. Bu maç, zirvedeki yerini korumaya çalışan Gunners için büyük önem taşıyor.

Arsenal şu anda Premier League'de 1. sırada yer alırken, Newcastle United 14. sırada bulunuyor. Konuk takım, sezonun sonlarında bir sürpriz yapıp ligin üst sıralarına tırmanmayı hedefliyor.

GOAL, Arsenal - Newcastle United maçı için bilet satın almakla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, nereden satın alabileceğinizi ve fiyatlarını da dahil olmak üzere sizlere sunuyor.

Arsenal - Newcastle maçı ne zaman?

Arsenal - Newcastle United Premier League biletleri nasıl satın alınır?

Emirates'teki iç saha maçlarının biletleri, üyeler için bir kura sistemi aracılığıyla yönetilmektedir ve bu Kategori B maçı için resmi kanallardan biletler şu anda tükenmiştir.

Resmi Satış Kanalları : Arsenal.com Bilet Satış Merkezi (Biletler Tükenmiştir).

: Arsenal.com Bilet Satış Merkezi (Biletler Tükenmiştir). İkincil Piyasalar : StubHub gibi ikincil platformlar, üye olmayanlar için ana seçeneklerdir.

: StubHub gibi ikincil platformlar, üye olmayanlar için ana seçeneklerdir. Premium Koltuklar: Alt kat veya orta uzun kenar manzaralı koltuklar için 250 ile 450 sterlin arasında bir fiyat ödemeniz beklenir. Resmi konaklama paketleri, eğer mevcutsa, genellikle 600 sterlinden başlar.

Arsenal - Newcastle United maçından ne beklemeli?

Mikel Arteta'nın takımı istikrarın simgesi olmuştur, ancak tarihsel olarak kendilerine zor anlar yaşatan Newcastle takımına karşı temkinli olacaklardır.

Gunners, 11 Nisan'da Sporting CP'yi 2-0 yenerek büyük sahnedeki özgüvenlerini daha da pekiştirdikleri yoğun bir Nisan ayını geride bıraktı.

Takım, 28 Eylül'de St. James' Park'ta 2-1'lik bir galibiyet elde ettiği sezonun başındaki başarısını tekrarlamak isteyecektir.

Newcastle ligin alt sıralarında yer alsa da, son dönemdeki formu en iyilerle rekabet edebileceğini gösteriyor.

Ancak, 18 Mayıs'ta geçen sezonun son haftalarında Arsenal'e 1-0 yenildikleri maçın rövanşını almak isteyeceklerdir.

Arsenal - Newcastle United Premier Lig maç biletleri ne kadar?

Premier Lig biletlerinin fiyatları büyük farklılıklar gösterir. Çoğu kulüp, yetişkin, genç, öğrenci ve yaşlı kategorileri dahil olmak üzere yaş gruplarına göre kademeli fiyatlandırma sunar, ancak bu fiyat aralıkları takımdan takıma farklılık gösterir.

İkincil piyasadaki fiyatlar, üst kat koltuklar için yaklaşık 145 £'dan başlar.

Koltuk konumu ve tribün yeri fiyatı önemli ölçüde etkiler; en iyi manzaralı koltuklar genellikle daha yüksek bir fiyata satılır. Bazı kulüpler ayrıca maçları sınıflandırır; örneğin, büyük takımlarla oynanan önemli maçlar daha yüksek bir kategoriye girebilir ve fiyatlar buna göre artar.

Premier League, deplasman maçları için bilet fiyatını 30 £ ile sınırlamıştır. Dolayısıyla, daha ucuz bir seçenek arıyorsanız, takımınızın deplasman maçlarını araştırıp bu biletleri bulmaya çalışabilirsiniz.

Arsenal vs Newcastle United Muhtemel kadrolar

2025/26 Premier Lig kulüpleri bilet fiyatlarına göre

Kulüp Stadyum Bilet Fiyat Aralığı (Yetişkin Genel Giriş) Sezonluk Bilet Aralığı Biletler Arsenal Emirates Stadyumu 31,50 £ - 141,00 £ 1.073 £ - 2.050 £ Bilet bilgileri Aston Villa Villa Park 44,50 £ - 92,00 £ 640 £ - 944 £ Bilet bilgileri Bournemouth Vitality Stadyumu 33,00 £ - 56,00 £ 633 £ - 875 £ Bilet bilgileri Brentford Gtech Community Stadyumu 40,00 £ - 65,00 £ 495 £ - 598 £ Bilet bilgileri Brighton & Hove Albion American Express Community Stadyumu 34,00 £ - 78,00 £ 595 £ - 860 £ Bilet bilgileri Burnley Turf Moor 50,00 £ - 75,00 £ 455 £ - 500 £ Bilet bilgileri Chelsea Stamford Bridge 48,00 £ - 58,00 £ 595 £ - 940 £ Bilet bilgileri Crystal Palace Selhurst Park 48,00 £ - 58,00 £ 545 £ - 895 £ Bilet bilgileri Everton Goodison Park 55,00 £ 515 £ - 690 £ Bilet bilgileri Fulham Craven Cottage 35,00 £ - 105,00 £ 455 £ - 3.000 £ Bilet bilgileri Leeds United Elland Road 33,00 £ - 56,00 £ 420 £ - TBC £ Bilet bilgileri Liverpool Anfield 9,00 £ - 61,00 £ 699 £ - 886 £ Bilet bilgileri Manchester City Etihad Stadyumu 58,00 £ - 75,00 £ 385 £ - 1.030 £ Bilet bilgileri Manchester United Old Trafford 36,00 £ - 58,00 £ 559 £ - 950 £ Bilet bilgileri Newcastle United St James’ Park 50,00 £ - 58,00 £ 417 £ - 811 £ Bilet bilgileri Nottingham Forest City Ground 45,00 £ - 60,00 £ 465 £ - 660 £ Bilet bilgileri Sunderland Stadium of Light 33,00 £ - 56,00 £ 390 £ - 720 £ Bilet bilgileri Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur Stadyumu 48,00 £ - 109,00 £ 807 £ - 2.015 £ Bilet bilgileri West Ham United Londra Stadyumu 30,00 £ - 120,00 £ 310 £ - 1.620 £ Bilet bilgileri Wolverhampton Wanderers Molineux 26,50 £ - 71,00 £ 525 £ - 833 £ Bilet bilgileri

