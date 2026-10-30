Arsenal, birinci kalecisi David Raya ile sözleşme uzatma görüşmelerine başlamaya hazırlanıyor. İspanyol kaleci, kısa süre önce bir gün ülkesinde oynamak istediğini söylemişti. Öte yandan, ne Barcelona'nın ne de Real Madrid'in önümüzdeki transfer dönemlerinde 31 yaşındaki kaleci için yakın zamanda harekete geçmesi bekleniyor.

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Arsenal yeni sözleşme görüşmeleri planlıyor

Haberi aktaran Football Insider'a göre, Kuzey Londra kulübünün yönetimi, La Liga'dan gelebilecek olası ilgiyi önlemek için İspanyol kalecinin 2028'de sona erecek sözleşmesini uzatmak istiyor. Raya'nın geçen hafta İspanyol basınına bir gün ülkesinin en üst liginde oynamayı umduğunu söylemesinin ardından, İspanya'nın en büyük iki kulübüyle adı anılmaya başladı. Ancak kaleci, aynı röportajda Emirates Stadyumu'nda mutlu olduğunu da vurguladı.

İspanyol devlerinin kaleci ihtiyacı yok

Brentford'dan transferinin ardından ilk şüpheleri boşa çıkaran ve son sezonlarda Premier League'in öne çıkan kalecisi hâline gelen Raya, geçen hafta sonu Everton karşısında ligde çıktığı sekiz maçta beşinci kez kalesini gole kapattı. Pazartesi günü ise Yashin Ödülü'nü milli takım arkadaşı Unai Simon'a kıl payı farkla kaptırdı.

Transfer Insider podcast'inde İspanya'ya yakın zamanda transfer olmasının neden düşük bir ihtimal olduğunu açıklayan gazeteci Pete O'Rourke şunları söyledi: “Arsenal'dan ayrılsa bile şu anda İspanya'nın büyük kulüplerinde onun için açık bir yer yok. Barcelona'nın Joan Garcia'sı var. Courtois'nın da Real Madrid'le yeni sözleşme imzalayacağı anlaşılıyor. Bu yüzden şu anda David Raya için bir fırsat görmüyorum.

“Oyuncu Arsenal'da mutlu, Arsenal da ondan çok memnun. Dolayısıyla ülkesi İspanya'ya olası bir dönüşün bir süre daha gündem dışında kalacağını düşünüyorum.”

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Arteta, İspanya'ya dönüş konusunda şaka yaptı

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Kuzey Londra'da Raya'nın kariyerinin en iyi performansını ortaya çıkarmasını sağladı ve vatandaşının yakın gelecekte ayrılmasına izin vermeye niyeti yok. Geçen hafta sonu birinci kalecisinin bir gün ülkelerinde oynama isteği sorulduğunda Arteta şakayla karışık şu yanıtı verdi: “Bence David bir noktada İspanya'da oynamalı... Yazın arkadaşlarıyla plajda. Önümüzdeki birkaç yıl boyunca burada, Arsenal için oynaması gerekiyor.”

Sözleşme uzatma, kulübün gündeminin başında

İspanya'nın iki devinin de kaleci konusunda mevcut seçeneklerinden memnun olması ve Arteta'nın yıldız kalecisini takımda tutma kararlılığı nedeniyle, sözleşmesini 2028 sonrasına uzatmaya yönelik resmî görüşmelerin kısa süre içinde başlaması bekleniyor. Raya'nın uzun vadeli geleceğinin güvence altına alınması, kalecinin sonbahar fikstürü boyunca etkileyici savunma istatistiklerini korumaya tamamen odaklanmasını sağlayacak. Bu nedenle La Liga'ya olası bir rüya transferi, öngörülebilir gelecekte gündem dışında kalacak.