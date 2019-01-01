Arsenal, Monchi'yi futbol direktörlüğüne getiriyor

Arsenal, Roma'da görev yapan Monchi'yi futbol direktörlüğü görevine getirmeyi düşünüyor.

Sezon başında Arsene Wenger'in yerine Unai Emery'yi göreve getiren Premier Lig devi Arsenal, futbol direktörlüğü görevine de Monchi'yi düşünüyor.

Mirror ile Marca kaynaklı haberlere göre Arsenal, Roma'da sportif direktörlük yapan Monchi'nin sözleşmesindeki 1 milyon euro'luk fesih bedelini ödeyerek işi bitirmek istiyor.

Unai Emery'nin göreve gelmesiyle birlikte Arsenal'in ilk tercihi konumuna gelen Monchi ise olası bir ayrılık durumunda bile sezon sonuna kadar Roma'da kalıp İtalyan ekibinin kendi yerine birini bulmasını beklemek istiyor.

Monchi'nin durumu Arsenal için netleşmezken İngiliz ekibi alternatif isimleri de listesinde tutuyor. Monchi'nin Arsenal'e katılmaması durumunda, Londra devinin eski yıldızı Marc Overmars'ın bu koltuğa getirilebileceği konuşuluyor.

Daha önce uzun yıllar Sevilla'da çalışan ve transfer politikasıyla kulübe altın dönemini yaşatan Monchi, Roma'da da birçok önemli işe imza atarken Cengiz Ünder transferinin de başrolü konumundaydı.