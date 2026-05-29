Goal.com
CanlıBiletler
Live Scores, Stats, and the Latest News
Sao Paulo v Juventude - Brasileirao 2025Getty Images Sport

Çeviri:

Arsenal mi, Paris mi?.. Crespo, Koora'ya Şampiyonlar Ligi finali için tahminini açıkladı

H. Crespo
Paris Saint-Germain - Arsenal
Paris Saint-Germain
Arsenal
Şampiyonlar Ligi
Arjantin
Fransa
İngiltere
Macaristan

Arjantinli yıldız, merakla beklenen karşılaşmada küçük ayrıntılara dikkat çekiyor

Eski AC Milan, Inter ve Chelsea yıldızı Hernán Crespo, bu sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için favorisini açıkladı.

Paris Saint-Germain, yarın Cumartesi günü Budapeşte'de kıtasal turnuvanın final maçında Arsenal ile karşılaşacak. Fransız ekibi üst üste ikinci şampiyonluğunu kazanmaya çalışırken, Gunners ise ilk şampiyonluklarını hayal ediyor.

Crispo, 2005 yılında Milan formasıyla Şampiyonlar Ligi finaline çıkmış ve ünlü İstanbul finalinde Liverpool kalesine iki gol atmış, ancak şampiyonluğu kaçırmıştı.

Crispo, daha sonra yayınlanacak olan Koora ile yaptığı röportajda, "Paris Saint-Germain'in hafif bir üstünlüğü olabilir, çünkü onlar şu anki şampiyon ve bugün futbol performansı açısından en iyi takımlardan biri" dedi.

Bununla birlikte, eski Arjantinli forvet, "Bu tür turnuvalar tek bir ayrıntı yüzünden tamamen değişebilir" diye vurguladı.

Şampiyonlar Ligi
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Reklam