Arsenal mi, Paris mi?.. Crespo, Koora'ya Şampiyonlar Ligi finali için tahminini açıkladı

Eski AC Milan, Inter ve Chelsea yıldızı Hernán Crespo, bu sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için favorisini açıkladı.

Paris Saint-Germain, yarın Cumartesi günü Budapeşte'de kıtasal turnuvanın final maçında Arsenal ile karşılaşacak. Fransız ekibi üst üste ikinci şampiyonluğunu kazanmaya çalışırken, Gunners ise ilk şampiyonluklarını hayal ediyor.

Crispo, 2005 yılında Milan formasıyla Şampiyonlar Ligi finaline çıkmış ve ünlü İstanbul finalinde Liverpool kalesine iki gol atmış, ancak şampiyonluğu kaçırmıştı.

Crispo, daha sonra yayınlanacak olan Koora ile yaptığı röportajda, "Paris Saint-Germain'in hafif bir üstünlüğü olabilir, çünkü onlar şu anki şampiyon ve bugün futbol performansı açısından en iyi takımlardan biri" dedi.

Bununla birlikte, eski Arjantinli forvet, "Bu tür turnuvalar tek bir ayrıntı yüzünden tamamen değişebilir" diye vurguladı.