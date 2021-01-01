Arsenal Menajeri Mikel Arteta, Tottenham için verilen karardan rahatsız

İspanyol menajer, 14 Mart'ta Tottenham ile oynanacak Londra derbisine rakibiyle aynı koşullarda çıkamayacaklarını düşünüyor.

Arsenal Menajeri Mikel Arteta, 14 Mart'ta Tottenham ile oynanacak Londra derbisinde herhangi bir bahanelerinin olmayacağını söyledi fakat bir yandan da bazı konularda şikâyetçi oldu.

Bilindiği gibi Tottenham, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Dinamo Zagreb ile 18 Mart'ta karşı karşıya gelecek. Bu maçın ilk ayağı Hırvatistan'da oynanması gerekirken UEFA tarafından Londra'ya alındı.

Mikel Arteta'nın tepkisi ise tam olarak buna. Zira Arsenal, derbiden 3 gün önce Olympiakos ile oynamak için Yunanistan'a gidecek. Tottenham ise Dinamo Zagreb ile hem evinde oynayacak, hem de derbiden 4 gün sonra bu maça çıkacak.

Bu değişiklikten rahatsız olan Arteta, durumu haksızlık olarak nitelendiriyor.

Mikel Arteta ne söyledi?

İspanyol menajer, gazetecilere verdiği demeçte konuyla ilgili şunları söyledi:

"Maalesef karar değişmeyecek. Sesimizi yükseltebiliriz ve bunu yapmalıyız çünkü iki takımın eşit koşullarda oynamasını istiyoruz.

Ama karar verildi ve hepsi bu. O maça giderken "Onların bir avantajı var" diyen tek bir mazeret kullanmak istemiyorum. Muhtemelen bunu, avantajımıza çevirmek için kullanacağım."

Tottenham maçının yeri neden değiştirildi?

UEFA kurallarına göre aynı şehirdeki kulüpler, Avrupa Ligi maçlarına aynı gün ev sahipliği yapamıyor. Hem Arsenal hem de Tottenham ilk maçlarını deplasmanda oynasalardı, rövanş mücadelelerine aynı gün Londra'da oynayacaklardı. Fikstür değişikliği, bu yüzden yapıldı.