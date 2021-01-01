Arsenal Menajeri Mikel Arteta: Şoktayım

İspanyol menajer, takımının Liverpool karşısındaki tutuk performansı karşısında şaştı kaldı.

Arsenal Menajeri Mikel Arteta, 3-0'lık Liverpool mağlubiyeti ile büyük bir hayâl kırıklığı yaşadı.

Takımın son dönemdeki iyi performansı ve Liverpool'un büyük bir düşüşte olması onu muhtemelen umutlandırmıştı fakat sahada gördükleri bambaşkaydı.

İspanyol menajer maçtan sonra da şokta olduğunu söyledi ve oyuncularını bir tepki vermeye çağırdı.

Ne söylendi?

Mikel Arteta, 3-0'lık Liverpool mağlubiyetinin ardından Sky Sports'a konuştu ve rakibinin daha iyi olduğunu kabul etti:

"Maçı kaybetmeyi tamamen hak ettik. Her bölümde daha iyiydiler ve sahip oldukları farkla, hatta daha fazlasıyla oyunu kazanmayı hak ettiler. Bugün oynama şeklimizin sorumluluğunu kabul ediyorum."

“Beş ya da altı oyuncumuzun olmadığına dair herhangi bir bahane kullanmak zorunda değilim. Burada standartlar çok daha yüksek ve onların bu seviyede performans göstermesini sağlamalıyım."

"Her topu kaybettik, üst üste üç pas bile yapamadık. Temel bilgiler bugün sahada değildi. Şu anda şok içindeyim. Antrenmanları göz önünde bulundurursak, bunu beklemiyordum."

Arteta reaksiyon bekliyor

Arsenal'in ilk dört hedefi, Liverpool mağlubiyetiyle artık tamamen hayâl oldu. Umutlar tükendi ancak hâlâ Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın bir yolu daha var. UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak.

Perşembe günü çeyrek final ilk maçında Slavia Prag ile karşılaşacaklar ve İspanyol menajer, oyuncularının o maçta kendilerine gelmelerini bekliyor:

"Bu maç büyük bir meydan okuma ve bir fırsat getiriyor. Cesaretiniz varsa ve böyle bir kulübü temsil ediyorsanız, bir sonraki maçta ayağa kalkmalı ve onu almalısınız."

Taraftarlardan özür diledi

Covid-19 salgınından dolayı Liverpool maçında Emirates'te Arsenal taraftarlarının olmaması, belki de oyuncular için büyük şanstı. Zira bu oyuna ve skora karşı tepkiler çok hafif olmayabilirdi.

Mikel Arteta da bunun farkında. Taraftarlardan şu sözlerle af diledi:

"Halkımızdan ve taraftarlarımızdan özür dilemek istiyoruz. Bu performans, istediğimizin yakınında bile değil ve daha iyisini yapmalıyız."

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