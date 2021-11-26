Arsenal menajeri Mikel Arteta, Nicolas Pepe için kararını verdi

Arsenal'ın teknik patronu Mikel Arteta, Ocak ayı transfer döneminde Nicolas Pepe'yi elden çıkarmak gibi bir düşüncelerinin olmadığını açıkladı.

2019 yılında 72 milyon sterlin karşılığında Lille'den alınan Pepe, kulüp tarihinin en pahalı transferi olmuştu. Ancak Fildişili yıldız, Emirates'te arzulanan seviyeye bir türlü ulaşamadı.

Ekim ayının başından bu yana Premier Lig'de sadece 122 dakika sahada kalan Pepe'nin sezonun ikinci yarısını başka bir takımda geçirebileceği iddia edilmişti.

Ne söyledi?

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arteta, Pepe için yapılan teklifleri değerlendirmeyi düşünmediğini belirtti.

"Hayır, ayrıca şu anda bunu konuşmanın sırası değil. Nico'nun potansiyeline ulaşmasıyla ilgileniyoruz."

"Buraya geldiği günden bu yana iyi performanslar ortaya koydu, ama herkes gibi zaman zaman fazla oynayamadığı dönemler de oldu."

Newcastle istiyor

Bu hafta ligde Arsenal ile karşılaşacak olan Newcastle'ın, Pepe'ye talip olduğu öne sürülüyor. Suudiler tarafından satın alınan kulüp, 300 milyon sterlin'lik bütçesiyle transferde atağa geçmeye hazırlanıyor.

Newcastle'ın, Chelsea ve Manchester City modellerini takip ederek ilk etapta büyük harcamalar yaparak kadrosunu tamamen revize etmesi bekleniyor.

Ancak Arteta, paranın yıldızları Tyneside'a getirmek için tek başına yeterli olmayacağı görüşünde.

"Bana göre futbolcular kendilerini ait hissettikleri yerde kalmalılar. Normal şartlarda bir futbolcu, kendini önemli ve değerli hissettiği yerde kalmak isterç"

"Futbolcular farklı bir karar verdiklerinde, bu geleceklerinde bir değişiklik yapmak istemelerinden kaynaklanır. Bu bazen maddi, bazen sportif, bazen ailevi bir sebebe dayanabilir."