Arsenal menajeri Mikel Arteta: Kariyerimin en iyi 14 günüydü

Premier Lig’de ilk üç haftayı puansız geçen Arsenal, ilk galibiyetini Norwich City karşısında aldı.

Sıkıntılı günler geçiren Arsenal menajeri Mikel Arteta, milli aradan galibiyetle dönen takımını ortaya koydukları mücadele için tebrik etti.

İlk üç maçta gol dahi atamadan kaybeden Arsenal puan durumunda son sıraya demir atmıştı. Ligin diğer puansız ekibi Norwich’i Aubameyang’ın golüyle 1-0 yenen Arsenal, kötü gidişe dur demeyi başardı.

Ne söyledi?

Arteta son iki haftada yaşananların futbol kariyerinin en özel dönemlerinden biri olduğunu düşünüyor.

“Futbola başladığımdan beri geçirdiğim en güzel 10-14 günlük süreçti.”

“Kazanmak elbette önemli, ama içinde bulunduğumuz bu koşullara rağmen insanların sergilediği davranış beni mutlu etti ve duygulandırdı.”

“Söz konusu futbol olunca farklı bir çerçeveden bakmak zorlaşıyor. İnsanlar farklı yollara başvurmayı, nefret söylemlerini tercih edebiliyorlar. Ama bizim için durum böyle olmadı. Herkese teşekkür ediyorum.”

“Onurumuz için oynadık”

Arsenal’ın tek sayısını 66. dakikada kaydeden Pierre-Emerick Aubameyang’ın maç sonu açıklamalarında Arteta’yla paralellikler görmek mümkündü.

“Çok mutluyum. Sezonun ilk galibiyetini aldık. Zorlu birkaç hafta geçirdik, taraftarlarımızın önünde bu maçı kazanmak zorundaydık. Önemli olan onurumuz için oynamaktı ve bunu başardık.”

“Kaybettiğimizde en derinden yaralanan biz oyuncular oluyoruz. Bu maça hazırlanmak ve gerekli değişiklikleri yapmak için 10 günümüz vardı. Üç puanı almayı başardık.”

“Genele baktığımızda iyi oynadık. Birçok pozisyon yakaladık. Kale önünde daha verimli olmak zorundayız, ama herkes sahada elinden geleni yaptı.”

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