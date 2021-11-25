Arsenal menajeri Mikel Arteta, Arsene Wenger'in kulübe geri dönmesini istiyor

Mikel Arteta, Arsene Wenger ile Arsenal'a dönüşü konusunda bazı görüşmeler yaptı ve onu yeniden takımda görme arzusunu yineledi.

Arsenal menajeri, kulüp tesislerinde yer alan Wenger fotoğrafıyla onu takımda görme isteğini gösterdi ve futbolcularının tesise her girdiğinde Wenger'i görmesini sağlayarak onlara ilham vermesini hedefledi.

Arteta, 2019'da Arsenal'dan ayrılan Wenger ile ilk defa geri dönme konusunda görüşmeler yaptı.

Ne söylendi?

Wenger'e resmî bir teklif yapıp yapmadığı sorulduğunda İspanyol menajer şunları söyledi:

"Şu anda Wenger ile iletişim hâlindeyiz ve görüşmelerimiz devam ediyor.

"'Arsene Wenger: Yenilmez' filmini izlemeye gittiğimde onu gördüm ve kendisiyle konuştum. Onunlasohbet etmek çok keyifliydi. İnanılmaz derecede iyi birisi ve umarım onu yeniden takıma kazandırabiliriz.

"Kulüpteki herkesin onu çok iyi karşılayacağını ve onun için en iyi şekilde çalışacağını biliyorum. Wenger, bu kulüpte her zaman olduğu gibi mutlu olacaktır. Buna inanıyorum."

Wenger'in Arsenal'daki görevi ne olacak?

Arteta, Wenger'in Arsenal'a hangi rolde döneceğiyle ilgili de konuştu.

Wenger'in kulüp için ortaya bir akıl koyacağını söyleyen Arteta, ondan en iyi şekilde faydalanmayı düşünüyor. İspanyol menajer, 72 yaşındaki Wenger'i çok fazla yormadan ondan en iyi katkıyı almayı amaçlıyor:

"Bu konuyla ilgili henüz net bir şey söyleyemem, ama onun bana çok yakın olmasını isterim. Wenger'in çok tecrübeli olduğunu düşünüyorum ve kulübe büyük bir yardımı olacağına inanıyorum.

"Bu tür konular biraz zaman alıyor, ama en kısa sürede halletmeye çalışacağız.

"Şu anda net bir şekilde söyleyebilirim ki, onunla olmak beni mutlu ve daha huzurlu hissettirecektir."

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