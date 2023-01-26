İspanyol menajer, ikili arasında değişen sürecin altını çiziyor.

NE OLDU? Arteta'nın Arsenal'ı, Cuma günü FA Cup dördüncü turunda Manchester City ile karşılaşacak.

Ve eski dostlar, kozlarını paylaşırken aynı zamanda Premier Lig şampiyonluğu için mücadele ediyor.

Arteta, rekabetteki yüksek bahislerin dostluklarını etkileyip etkilemeyeceği hakkında konuştu.

NE SÖYLEDİLER: "Bu garip bir duygu. Onun için en iyisini gerçekten istiyorum ve böyle biriyle mücadele ettiğinizde, aramıza bir şeyler giriyor" dedi basın toplantısında ve şunları ekledi:

"Her zaman [Arsenal'ın kupalar için City'ye meydan okuması] bir gün böyle olmasını ummuştum.

"Ve bu sezon oluyor. Bu durum dostluğumuzu, yaşadığımız anları, onun hayatımda ne kadar önemli olduğunu değiştirmeyecek.

"Hem kazanmak hem de kulüplerimizi her şekilde savunmak istiyoruz ve bu ilk günden beri hep böyle oldu.

"Fakat adil olmam gerekirse bu tür bir rekabet için Guardiola'dan başka birini tercih ederdim."

BÜYÜK RESİM: Arteta, 2019'da Arsenal teknik direktörlüğünü devralmak için City'den ayrılmadan önce Guardiola'nın asistanı olarak üç yıl geçirdi.

Takımı şu anda City'nin beş puan önünde ve Premier Lig'in zirvesinde bulunuyor.

İKİ FOTOĞRAFTA:

Getty

Getty

ARSENAL İÇİN SIRADA NE VAR? Arteta'nın ekibi, bu hafta City ile karşılaştıklarında FA Cup'ta bir sonraki tura yükselmeye çalışacaklar.

Ardından 4 Şubat'ta Premier Lig'de Everton ile mücadele edecekler.