Arsenal patronu, İngiliz yıldızı oyundaki en zeki futbolculardan biri olarak görüyor.

Mikel Arteta, Arsenal yıldızı Bukayo Saka'yı "acımasız bir kazanan" olmaya ve sahaya çıktığında "rakipleri öldürme" zihniyetine sahip olmaya çağırdı.

Arteta, İngiliz oyuncu hakkında konuşurken övgülerle doluydu, ancak Saka'nın oyununu daha da geliştirmek için vites yükseltmesi gerektiğini öne sürdü.

Arteta'nın Saka'ya tavsiyesi ne?

20 yaşındaki Arsenal yıldızı hakkında konuşan Arteta, şu yorumu yaptı:

“Acımasız bir kazanan olmalı. Bu kadar basit. Bu onun zihniyeti, yapması gereken bu.

“Futbol maçlarını tek başına kazanması gerekiyor, bu mesleği yaşaması gerekiyor. 'Yarın rakibi öldüreceğim' demesi gerekiyor. Ondan isteğim bu.

"Artık bu yeteneğe sahip, kariyerinde eşit atlıyor ve şu anda bir sonraki seviyeye geçmesi gerekiyor. Bence bunu yapmak için doğru ortama sahip. Çevresinde bunu yapacak doğru insanlar var. Bu yüzden talep etmemiz gereken şey bu."

Arteta, Saka'yı kariyerinde şimdiye kadar karşılaştığı en zeki oyunculardan biri olarak nitelendirirken şöyle devam etti:

"Karşılaştığım en zeki oyunculardan biri. Çok iyi yetişmiş ve eğitimli. Futbol oyununu çok seviyor. Başarılı olmak için tüm niteliklere ve doğru insanlara sahip. Şimdi üzerinde çalışmamız gereken şey bu."

Saka sezona nasıl başladı?

Arsenal şu ​​anda bu sezon Premier Lig'de yüzde 100 galibiyet rekoru kıran iki takımdan biri ve Saka bunun büyük bir parçası.

Crystal Palace deplasmanında 2-0 kazandıkları açılış maçında 90 dakikanın tamamında sahadaydı. Sezonun ilk iç saha maçında Leicester'a karşı 4-2 kazanılan maçın 84 dakikasında oynadı.

Arsenal, 20 Ağustos'ta Saka'nın sezonun ilk golünü atacağını umduğu Bournemouth deplasmanına gidecek. Londra ekibi, 27 Ağustos'ta ise Fulham'ı konuk edecek.