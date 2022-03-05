Teknik direktör Mikel Arteta, Arsenal'in ocak ayında Pierre-Emerick Aubameyang'ın yerine başka bir futbolcuyla sözleşme imzalamamak için cesur davrandığını söyledi.

Gabon'lu futbolcu, Topçulardaki büyüsünün gergin bir şekilde sonlanmasının ardından kış transfer döneminin sonlarına doğru Barcelona’ya transfer oldu.

Aubameyang, disiplin sorunları nedeniyle kadrodan çıkarılmış ve Arsenal henüz yeni bir forvet almamasına rağmen oyuncusunun takımdan ayrılmasına izin vermişti.

Ne söylendi?

Arteta, kulübün yeni bir hücum oyuncusu almamasından dolayı taraftarların rahatsız olabileceğini kabul etti ve Arsenal'ın cesur bir karar aldığına değindi.

Sky Sports'a şunları söyledi: "Her zaman kulübün çıkarları doğrultusunda ve takımdan en iyi performansı almak için kararlar alırız.

"Bu kararı üç taraf olarak aldık. Biri kulüp, biri Auba, diğeri Barcelona'ydı. Üçümüz de bunun doğru olduğuna inandık.

"Arsenal taraftarlarını kızdırmak bir olasılıktı, ancak kararlarınızı nasıl alacağınıza dair net bir yönünüz ve süreciniz olmalı. Acımasız bir karardı ve bunun doğru olduğunu düşünüyoruz.

"Bu kararları alırken belirli bir cesarete ve tutarlılığa sahip olmalısınız.

“Aldığımız bu karar; takımımızı daha iyi bir hale getirecek ve geleceğimiz için sürdürülebilir olan oyuncuları kazanmaktan geçiyorsa; o halde doğru bir karar aldığımızı göreceğiz.

"Yani, bir şeyi yapmaya hevesli olsanız bile, bunun önümüzdeki aylarda veya yıllarda size sorun getireceğini düşünüyorsanız, yapmamalısınız.

“Bence bunu yapmak için cesurduk ve bu kararı geleceğe yönelik aldık.

"Biz yapmamız gerekeni yaptık ve bu kulübü yönetenler olarak üzerimize düşen sorumluluklar vardı.

“Ancak, bu kararın iyi olup olmadığını sezonun sonunda göreceğiz. Bu karar, yeterince maç kazanıp kazanmadığımıza bağlı olarak doğru veya yanlış olacak.

Aubameyang nasıl performans gösterdi?

32 yaşındaki Aubameyang, Borussia Dortmund'dan Topçulara katıldıktan sonra Londra’da toplam dört yıl geçirdi.

Ancak Kuzey Londra'daki son ayları iyi geçmedi, çünkü 14 Premier Lig maçında sadece dört gol kaydetti.

Arteta'nın takımı için yaptığı son maç, geçen yıl Aralık ayının başlarında Everton'a karşıydı ve ardından İspanyol menajer tarafından kadro dışı bırakıldı.

Ancak, Xavi’nin takımı için altı maçta beş gol atarak Barcelona'da sağlam bir başlangıç yaptı.

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