Arsenal Menajeri Mikel Arteta: Ailem ve ben tehdit alıyoruz

Arsenal Menajeri Mikel Arteta, ailesine yapılan tehditlerin kendisini derinden etkilediğini söyledi ve bu sorunun ortadan kalkmasını istiyor.

Arsenal'ın Premier Lig'deki kötü gidişatının ucu Mikel Arteta'nın ailesine dokundu. İspanyol menajer bu durumdan rahatsızlığını dile getirerek 'değişim' istedi.

Arsenal Menajeri Mikel Arteta basın toplantısında yaptığı açıklamalarda kendisinin ve ailesinin internet üzerinden tehditler aldığını söyleyerek bu durumdan etkilendiğini belirtti.

"Hakkımızda yazılan her şeyi okuyor olsaydık muhtemelen günlerce yatakta kalmak zorunda kalırdık"

"Sanırım hepimiz bu sektörde bu tarz şeylere maruz kalıyoruz ve ucu aileme dokunan şeyler beni kişisel olarak çok fazla etkileyecek bu yüzden hakkımda yazılanları okumamayı tercih ediyorum."

"Tehditler aldım ve kulüp de farkında, bunun hakkında bir şeyler yapmaya çalışıyoruz."

Newcastle Menajeri Steve Bruce da geçtiğimiz günlerde, sosyal medya üzerinden ölüm tehditleri aldığını açıklamıştı. Arteta uzun vadede bu sorunların ortadan kalkabileceğini umuyor.

"Tehditler ve saygısızlık yarın bitmeyecek biliyoruz ama orta veya uzun vadeli bunun ilgili bir şeyler yapamaz mıyız? Ben bunun için uğraşıyorum."

"Bu tür şeylerden muzdarip olan tek kişi ben değilim, kazandığımızda her şey güzel ve en iyi antrenör sizsiniz ama kaybettiğinizde sizzden kötüsü yok."

"İstediğim tek şey saygılı olmak."

Instagram'dan tehdit karşıtı eylem

Bazı oyunculara yapılan ırkçı yorumların ardından sosyal medya şirketlerine platformlarını daha iyi denetlemeleri için yapılan çağrıların sesi son zamanda arttı.

Sosyal medya devi Instagram geçtiğimiz günlerde, nefret söylemi ve taciz söyleminde bulunanlara daha sıkı müdahalede bulunacaklarını vaat eden bir bildiri yayınladı.

Facebook'un sahibi olduğu şirket, konunun çözülmesine yardımcı olmak için hukuksal düzeyde çalışacaklarını belirtti.