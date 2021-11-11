Mikel Arteta, Arsenal'in Londra Colney antrenman merkezinin girişine neden Arsene Wenger'in dev bir resmini koydurduğunu açıkladı.

Baştan aşağıya uzanan ve elini kaldırıp gülümseyen bir Arsen Wenger fotoğrafı, oyuncuların antrenmandan önce binaya girdiklerinde gördükleri ilk şey olarak göze çarpıyor.

Arsene Wenger: Invincible'ın galasında konuşan Arteta; Arsen Wenger'i, Arsenal'a geri getirmeye neden bu kadar kararlı olduğunu Goal'e anlattı.

Arteta ne dedi?

Arsen Wenger fotoğrafının, antrenman sahasında bulunmasının kendisi için neden bu kadar önemli olduğu sorulduğunda Arteta şu açıklamayı yaptı: "Wenger, asla kaybetmemiz gereken bir kulüp figürü ve onu aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor.

"Arsen Wenger'in bu resminin oldukça ilham verici olduğunu düşünüyorum. Onun, Arsenal için neler yaptığını biliyoruz ve bu resim, her şeyin nasıl başladığını açıkça gösteriyor.

"Böyle bir efsanenin resminin, kulüp binasının girişinde olmazı lazım."

Futbolcular, Wenger'e beşlik çakıyor

Fotoğrafın London Colney antrenman sahasına getirildiği günden beri, Arsenal oyuncuları binaya her girdiğinde Arsen Wenger'e beşlik çakıyor ve bu durum bir kural haline geldi.

Arteta, “Oyuncuların tepkisini görüyorsunuz. Onların, kulübe girerken Arsen Wenger'e beşlik çakacaklarını biliyordum.

"Sadece gözlerine bakıyorsun ve onun, sanki bizimle olduğunu hissediyorsun. Arsen Wenger'in bu görseli oldukça etkileyici ve insanın içine işliyor.

“Oyuncular, bu görselden faydalanıyor" dedi.

Arsen Wenger kulübe geri dönecek mi?

Wenger, Arsenal'den ayrılalı üç yıldan fazla oldu ve kulübün en başarılı menajeri, henüz Arsenal'e herhangi bir görevde geri dönmedi.

22 Kasım'da vizyona girecek olan filminin galasında konuşan Fransız menajer, şu anda eski kulübüne dönmesi için "özel bir neden" hissetmediğini açıkladı.

Ancak Wenger döneminde Arsenal kaptanlığını yapan eski oyuncusu Arteta, eski menajerinin gelecekte kulüpte daha fazla varlık gösterebileceğini umuyor ve onun, Arsenal'e fayda sağlayacağına inanıyor.

İspanyol menajer Arteta, Arsen Wenger hakkında şu şekilde konuştu: "Kulüpte daha fazla bulunmasını istiyorum.

"Bence oyuncular da onu sevecekler ve ondan faydalanacaklar. Onun, çevremizde olması bize ilham verir ve kulübe büyük bir yarar getirir.

"20 yılı aşkın bir süre Arsenal menajerliği yaptı ve çok yoğundu. Bu tür durumlarda, bir süre uzaklaşmak iyi gelebilir. Şu anda her iki taraf için de Arsen Wenger'in kulüpte bulunması faydalı olacaktır."

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