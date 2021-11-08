Arsenal menajeri Arteta takımın penaltıcısı konusunda ne söyledi?

Arsenal menajeri Mikel Arteta, Pierre-Emerick Aubameyang'ın son iki penaltısını kaçırmasına rağmen Arsenal'in penaltıcısı olarak kalacağını söylüyor.

Yıldız forvet, daha önce 22 Ekim'deki Aston Villa'yı 3-1 yendikleri ve Watford'a karşı 1-0 kazandıkları müsabakalarda kullandığı penaltıları gole çevirememişti.

Kaçırdığı penaltılar sonrasında Aubameyang'ın, tekrar penaltıları kullanıp kullanmayacağı ve Alexandre Lacazette'in takımın yeni penaltıcısı olabileceği konusunda sorular sorulduğunda Arsenal menajeri Arteta, penaltıcısını değiştirmek gibi bir niyeti olmadığını söyledi.

Ne söylendi?

Arteta, penaltı konusundaki sorular hakkında gazetecilere şunları söyledi:

"Aubameyang, penaltıları kullanmaktan mutluluk duyduğu sürece o kullanacak. Bu karar ona ait.

"Penaltıları kaçırmak kariyerinizin ve işinizin bir parçası ve bu konuda, ona yardım etmeye çalışacağız."

Aubameyang mı Lacazette mi?

Aubameyang, Ocak 2018'de Arsenal'e katıldığından beri Topçular için 15 penaltı kullandı.

Bu penaltılardan, 10'unu başarılı bir şekilde gole dönüştürürken 5'ini kaçırdı. Aubameyang, penaltıdan son golünü 14 Şubat'ta Premier Lig'de oynadıkları Leeds United karşılaşmasında kaydetti.

Öte yandan Lacazette, Arsenal adına 12 penaltı vuruşu kullandı ve Fransız yıldız bu penaltıların hepsini gole çevirdi.

Fransız oyuncu, Arsenal adına bu sezon İngiltere Lig Kupası'ndaki AFC Wimbledon maçında penaltıyı kullanmak için topun başına geçti ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Lacazette, Arsenal formasıyla geçen sezon dört penaltı kullandı. Arteta'nın, penaltılar konusunda taktiksel bir değişiklik yapması halinde Fransız yıldızın, Aubameyang'dan görevi alması bekleniyor.

Ancak Lacazette'nin, Arsenal ile olan sözleşmesi sezon bitimiyle sona erecek. Bu yüzden Arteta, penaltıcısının daha düzenli forma giyen Aubameyang'ın olması konusunda kararlı davranıyor.

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