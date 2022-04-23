Real Madrid ve Juventus formaları giydikten sonra geride bıraktığımız yaz Manchester United'a geri dönen Portekizli efsane Cristiano Ronaldo Premier Lig'deki 100. golünü Arsenal filelerine attı.

Emirates'te attığı golün ardından geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden oğlunun anısına gökyüzünü işaret eden Ronaldo, duygu dolu anlar yaşadı.

Çocuğunun annesi Georgina Rodriguez ile birlikte bebeklerinin hayatını kaybettiğini açıklamasından bu yana ilk kez Manchester United forması giyen Ronaldo, takımı 2-0 gerideyken attığı golle farkı bire indirdi.

2003-2009 yılları arasındaki ilk Manchester United döneminde 84'ü Premier Lig'de olmak üzere tüm müsabakalarda 118 gol atan Ronaldo, Old Trafford'a dönmesinin ardından gollerini sürdürdü.

Listede tanıdık isimler var

Ronaldo Premier Lig'deki 100. golüne 223. maçında ulaşırken, 100 gol barajını aşan 33. oyuncu oldu. 37 yaşındaki efsane Ryan Giggs (109), Paul Scholes (107) ve Wayne Rooney'den (183) sonra bunu başaran dördüncü Manchester United oyuncusu oldu. United formasıyla çıktığı son dört lig maçında yedi gol atan yıldız oyuncu, formunu da ortaya koydu.

Premier Lig tarihinin en golcü oyuncusu 260 golle Alan Shearer olurken, Rooney 208 golle ikinci sırayı aldı. Bir dönem Türkiye'de de top koşturan isimlerden Robin van Persie 144, Nicolas Anelka 125, Didier Drogba ise 104 golle 100'ler kulübüne adını yazdıran tanıdık isimler oldu.

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