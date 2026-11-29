Premier Lig'in 12. haftasında bu pazar akşamı Emirates Stadyumu'nda oynanan Arsenal - Manchester City maçında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Manchester City'nin yıldızı Jeremy Doku, ikili mücadelelerden birinde saçını çektiği gerekçesiyle ev sahibi ekibin savunma oyuncusu Jurrien Timber'ın kırmızı kartla oyundan atılmasını istedi.

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17. dakikada Arsenal savunmacısının hareketine itiraz ederek yere düşen Doku, hakemden rakibine kırmızı kart göstermesini istedi. Ardından oyun durdu ve hakem, pozisyonu farklı açılardan yeniden inceleyen Video Yardımcı Hakem (VAR) odasıyla yapılan görüşmeleri dinledi.

Pozisyonun televizyonda defalarca tekrar gösterilmesine rağmen hakem, Timber aleyhine faul vermeyi ya da kırmızı kart göstermeyi reddetti. Oyun, hakem ekibinin kararına ve Arsenal savunmacısının cezalandırılmamasına öfkelenen Doku'nun yoğun itirazları arasında devam etti.

Pozisyon, zirve mücadelesinde tartışmalara neden oldu. Özellikle Manchester City oyuncusunun itirazı, Arsenal savunmacısının saçını kasten tuttuğuna inanmasından kaynaklanırken VAR, hakemin kararını değiştirmek için yeterli bir gerekçe bulamadı.

Bu karşılaşma, Premier Lig şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyor , zira Arsenal maça ilk 11 haftada 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle topladığı 28 puanla lider olarak çıktı.

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Öte yandan Manchester City, 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle topladığı 22 puanla, ikinci sıradaki Brighton ile eşit puanda üçüncü sırada bulunuyor.

Böylece Arsenal'ın 6 puan gerisinde mücadele eden Manchester City için Emirates Stadyumu'nda alınacak bir galibiyet, farkı azaltmak ve liderlik yarışını yeniden gündeme taşımak adına önemli bir fırsat niteliği taşıyor.

Arsenal ise sezonun daha belirleyici evrelerine yaklaşılırken iki takım için de büyük önem taşıyan bu karşılaşmada, iç saha ve taraftar avantajını kullanarak zirvedeki konumunu sağlamlaştırmayı ve şampiyonluk yarışındaki en güçlü rakiplerinden biriyle arasındaki farkı açmayı hedefliyor.