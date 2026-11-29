Arsenal ile Manchester City, iki farklı taktik anlayışının öne çıktığı kritik maçta 2-2 berabere kaldı. Önde baskıyla kazanılan toplardan etkili bitiriciliğe uzanan karşılaşma, modern pozisyon oyunu ve maç içi hamleler açısından dikkat çekiciydi.

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Emirates Stadyumu'nda Mikel Arteta ile Enzo Maresca arasındaki taktik mücadele, oyunu kontrol etme ile rakibin düzenini bozma arasındaki farkı ortaya koydu. Arsenal, sahasındaki avantajını sürekli olarak rakip yarı sahaya yerleşerek ve Manchester City'yi uzun toplara zorlamak üzere tasarlanmış disiplinli bir baskı düzeniyle kullanmak istiyordu. Arteta'nın temel hedefi, kompakt bir orta saha bloğuyla City'nin merkezden ilerlemesini engelleyip yaratıcı oyuncularını izole etmek, hızlı geçişlerde ise kanatlardaki alanlardan yararlanmaktı.

Manchester City ise dikine oynamaya ve Arsenal'in önde kurduğu savunma hattının gerisindeki boşlukları değerlendirmeye odaklanan bir planla sahaya çıktı. Maresca, topla oynama becerisi yüksek savunmacılarından yararlanarak baskının ilk hattını aşıp hücum bölgesine doğrudan pas kanalları açmayı amaçladı. Taktik hedef açıktı: Sahayı enlemesine genişletip iç koridorlarda geriden gelen orta saha oyuncularına boşluk yaratmak ve Erling Haaland'ın Arsenal'in stoperleri karşısında bire bir pozisyonlarda sürekli tehdit oluşturmasını sağlamak.

Arsenal'in taktik düzeni

Arteta, savunmada sık sık 4-4-2'ye dönüşen bir 4-2-3-1 dizilişi kullandı. Baskıyı başlatan temel işaret, City'nin stoperleri arasındaki herhangi bir yatay pastı. Bu durumda Kai Havertz ile Martin Odegaard öne çıkarak savunma önündeki oyuncuya giden pas yollarını kapattı. Arsenal'in geriden oyun kurması büyük ölçüde Bruno Guimaraes'in stoperlerin arasına girmesine dayanıyordu. Bu da bekler Riccardo Calafiori ve Jurrien Timber'ın ileri çıkıp genişlik sağlamasına imkân tanıdı. Böylece kanat oyuncuları Noni Madueke ve Christos Tzolis içe kat ederek iç koridorlarda konumlandı ve hücumda 3-2-5 düzeni oluştu.

Arsenal, takımın hatları arasındaki mesafeyi kısa tutmak için savunma çizgisini önde kurdu ancak bu tercih, City'nin hızı karşısında doğal riskler taşıyordu. Strateji 40. dakikada sonuç verdi: Zamanında yapılan bir top kazanma hamlesinin ardından Mikel Merino'nun kafayla yaptığı orta Kai Havertz'e ulaştı ve Havertz, City'nin daha önce elde ettiği üstünlüğü sona erdirdi.

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Arsenal'in topa sahip olma oranında %56'ya ulaşması, baskı altında topu koruma becerisindeki gelişimi gösterdi. Yine de bu kontrolü çoğu zaman net fırsatlara dönüştürmekte zorlandı. Arsenal 1,92, City ise 1,23 beklenen gol değerine ulaştı. Arsenal'in savunmadaki direnci, 83. dakikada Jurrien Timber'ın hücuma katılıp beraberlik golünü kaydetmesiyle karşılığını buldu. Bu pozisyon, maçın son bölümünde Arsenal beklerine tanınan taktik özgürlüğü de ortaya koydu.

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Manchester City'nin taktik düzeni

Maresca da 4-2-3-1 sistemini kullandı ancak bu dizilişi sahada çok farklı şekilde uyguladı. City, topa sahip olmada pragmatik bir yaklaşım benimsedi. Arsenal'i öne çekmek için sık sık 4-4-2 orta blok düzenine geçip ardından kontratakla etkili olmaya çalıştı. Temel hücum şablonunda Josko Gvardiol, sol bekten ileri çıkarak ilave bir kanat oyuncusu gibi görev yaptı. Bu da Iliman Ndiaye'nin merkeze yönelmesine olanak sağladı. Açılış golünde bu düzen görüldü: Gvardiol'un asistinde Haaland, 34. dakikada etkili bir bitirişle golü attı.

City, Arsenal'e kıyasla baskı konusunda daha seçiciydi ve çoğu zaman topun kanatlara gitmesini bekleyip orada rakibi sıkıştırdı. Ayyoub Bouaddi ile Enzo Fernandez, savunma dörtlüsünün önünü kapatan ve hızlı dikine geçişleri başlatan oyunculardı. Özellikle Fernandez belirleyici bir rol oynadı: İkinci yarının başlamasından kısa süre sonra ceza sahasına geriden girerek Bouaddi'nin asistinde gol attı.

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Bu gol, Maresca'nın planının kusursuz bir uygulamasıydı: Topu orta bölgede kazanmak ve rakip yeniden yerleşemeden ceza sahasını oyuncularla doldurmak. Daha az topa sahip olmasına (%44) rağmen City, beş kontratakla geçişlerde son derece etkili kaldı. Haaland'ın fizik gücü ve Fernandez'in hatlar arasındaki akıllı hareketliliği sayesinde sürekli tehdit oluşturdu.

Taktik satranç

Belirleyici taktik mücadele, Arsenal'in iki kişilik merkez orta sahası ile City'nin üç hücum orta saha oyuncusu arasındaki merkez koridorda yaşandı. Arteta, Mikel Merino'yu Bruno Guimaraes'in yanında başlatarak fiziksel güç sağlamayı amaçladı ancak ikili, Fernandez ile Ndiaye'nin hızlı paslaşmaları karşısında zaman zaman devre dışı kaldı.

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City'nin kanat oyuncuları Arsenal beklerini geride tuttuğunda Haaland, hem Gabriel'i hem de Ezri Konsa'yı meşgul etti. Bu durum Arsenal'in orta saha oyuncularını daha derine çekilmeye zorladı ve zaman zaman savunma hattının önünde bir boşluk oluşmasına yol açtı.

Bununla birlikte Arteta, kadro derinliği ve dayanıklılık açısından taktik mücadeleyi kazandı. Arsenal, maç boyunca yüksek yoğunluklu baskısını sürdürerek sonunda City'nin direncini kırdı. Timber'ın sürekli hücuma çıkan bir bek olarak oyuna dahil olması, City'nin savunma düzenini bozdu. Maresca'nın takımı, Arsenal'in savunma oyuncularının geriden yaptığı koşuları takip etmekte zorlandı. Beraberlik, City'nin geçişlerdeki etkili bitiriciliğine Arsenal'in düzenini koruyarak gösterdiği ısrar ve rakip yarı sahadaki üstünlüğüyle karşılık verdiği bir maçı yansıttı.

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Maç içi hamleler

İki teknik direktör de maçın temposunu etkilemek için oyuncu değişikliklerine başvurdu. Arteta, devre arasında Riccardo Calafiori'nin yerine Piero Hincapie'yi aldı. Bu hamleyle muhtemelen Jeremy Doku'nun hızına karşı savunmada daha fazla güvence sağlamayı hedefledi.

Ardından 58. dakikada Odegaard ve Tzolis'in yerine Viktor Gyokeres ile Eberechi Eze'nin oyuna girmesi, Arsenal gerideyken daha doğrudan bir 4-2-4 yaklaşımına geçildiğini gösterdi. Bu değişiklik City'yi daha geriye itti, savunma hattı üzerindeki baskıyı artırdı ve daha fazla orta yapılmasını sağladı.

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Maresca, oyunun temposunda kontrolü yeniden kazanmak için Phil Foden ile Mateo Kovacic'i sahaya sürdü. Doku ve Ndiaye'nin oyundan çıkması, üstünlüğü korumak amacıyla hücum sırasında geride bırakılan savunma düzeninde daha temkinli bir yaklaşıma geçildiğini gösteriyordu. Ancak 67. dakikada Fernandez'in yerine Nico O'Reilly'nin alınması, City'ye ileriye yönelik pas kalitesi açısından muhtemelen kayıp yaşattı. City'nin hamleleri maçı üstün tamamlamaya yönelikken Arsenal'in değişiklikleri hücum bölgesinde rakibin düzenini bozmayı amaçlıyordu. Bu risk, sonunda Timber'ın geç gelen müdahalesiyle karşılığını buldu.

Sonuç

Sonuçta maçın kaderini, geçişlerdeki verimlilik ile oyun düzenini sürdürme gücü arasındaki küçük farklar belirledi. Manchester City, dikine boşlukları değerlendirme becerisiyle iki kez öne geçti ve Maresca yönetimindeki kontratak ustalığını gösterdi. Ancak Arsenal'in topa sahip olmaya dayalı oyunundan vazgeçmemesi ve Arteta'nın maçın son bölümündeki hücuma dönük oyuncu değişiklikleri, City'nin yorulan derin savunmasına üstün gelmesini sağladı.

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Taktik açıdan dengede biten bu mücadele, City'nin Haaland ve Fernandez sayesinde bireysel bitiricilikte üstünlüğe sahip olduğunu, ancak Arsenal'in kolektif oyun düzeni ve rakip yarı sahada kurduğu baskının şampiyonun Premier Lig'deki taktik üstünlüğü önündeki en önemli engeller olmaya devam ettiğini gösterdi.