Arsenal - Manchester City: Şampiyonluk yarışında kontrol ile ivme karşı karşıya

Manchester City, tek bir konuda ün salmıştır: doğru zamanlama.

Şampiyonluk yarışı belirleyici aşamaya geldiğinde, bir üst seviyeye çıkıyorlar.

Bunu daha önce de gördük. Şimdi de Arsenal bununla karşı karşıya.

Pazar günü bir dönüm noktası gibi hissettirdi.

City, bir maç eksiği varken farkı 3 puana indirdi ve gol farkı da devreye girince, yarış artık sadece puanlarla ilgili değil. Artık momentumla ilgili.

Baskı değişiyor.

Arsenal kendini tanıdık bir konumda buluyor. Yakın, ama hata payı çok az. Son sezonlarda baskı kurduktan sonra, şimdi farklı bir City takımıyla karşı karşıya.

Çünkü bu versiyon City farklı görünüyor.

Bu sezon zaman zaman daha kaotik bir hücum yaklaşımına yöneldiler, bireysel yaratıcılara ve daha esnek bir yapıya güvendiler. Daha öngörülemez, daha patlayıcı.

Arsenal ise tam tersi bir konumda.

Genellikle katı, hatta "sıkıcı" olarak nitelendirilen Arsenal'in oyunu kontrol üzerine kurulu. Yapı, tekrarlama ve varyasyonu en aza indirme.

Bu zıtlık, yarışın gidişatını belirliyor:

City kontrollü kaosu benimsiyor

Arsenal ise yapılandırılmış kontrolü ustaca kullanıyor

Her iki yaklaşım da şampiyonluk getirebilir.

Ancak farkların çok az olduğu bir finiş düzlüğünde soru basit:

Hangi profil baskı altında dayanıklılığını korur?

Buna cevap vermek için, son zamanlarda nelerin değiştiğine odaklanmadan önce sezon genelindeki rakamlara bakacağız.

Arsenal: Kontrol Üzerine Kurulu

İnsanlar Arsenal'i ne kadar küçümsemeye çalışsa da, bu sezon bir dönem Avrupa'nın en iyi takımı gibi göründüler.

Şampiyonlar Ligi grubunda hakimiyet kurdular, Bayern'i yendiler ve en güçlü rakiplere karşı maçları kontrol ettiler. Topa sahip olmadıkları zamanlarda, dünyanın en zor kırılan takımlarından biri oldular.

Ancak bu kontrolün bir bedeli var.

Arsenal, yapı ve istikrarı en üst düzeye çıkarmak için hücum gücünün bir kısmını feda etti. Bunu telafi etmek için, modern futboldaki en güvenilir silahlardan birini geliştirdiler:

duran toplar.

Dream Databall

Kalabalık bir haritada bile bu örüntü açıkça görülüyor.

Merkezden yapılan şutlarda yüksek yoğunluk

Ortalama şut mesafesinin kısa olması

Şut başına yüksek xG

Bu takım, şut sayısını değil, şut kalitesini en üst düzeye çıkarmaya odaklanmıştır.

Tehditlerinin çoğu, özellikle köşe vuruşları gibi yapılandırılmış durumlardan geliyor ve bu da hücum yaklaşımlarının ne kadar planlı olduğunu gösteriyor. Ayrıca, tek dokunuşlu ve çoklu dokunuşlu bitirmeler arasında bir denge var, bu da hem hızlı hareketlerde hem de sakin top hakimiyetinde kontrol sahibi olduklarını gösteriyor.

Kaosu kovalamıyorlar.

Oyunları yönetiyorlar.

Savunma Kontrolü

Dream Databall

İşte burada kimlikleri daha da netleşiyor.

Az sayıda orta saha şutu

Rakiplerin ortalama şut mesafesi daha yüksek

Şut başına düşük xG

Rakipler son üçte bir alana ulaşsa bile, şansların kalitesi kontrol altında tutulur.

Geçiş aşamasında bir miktar şut yiyorlar, ancak bunlar nadiren yüksek değerli fırsatlara dönüşüyor. Yapı, gerilse bile sağlam kalıyor.

Bu, net fırsatlar veren bir takım değildir.

Sezon Profili

Dream Databall

Sezon genelinde denge güçlüdür.

Tutarlı hücum performansı

Kontrollü savunma seviyeleri

Arsenal, uzun süreler boyunca yaratılan xG ile yediği xG arasında net bir fark korudu. Bu, genellikle şampiyonluk kazanan bir takımın profilidir.

Ancak son maçlarda bu fark daralmaya başladı.

Hücum gücünde hafif bir düşüş

Karşı tarafın gol fırsatlarında kademeli artış

Değişim dramatik değil.

Ama gerçektir.

Ve küçük farklarla belirlenen bir şampiyonluk yarışında, küçük değişiklikler belirleyici hale gelir.

Manchester City: Kaostan Kontrole

Arsenal düzeni temsil ediyorsa, Manchester City zamanlamayı temsil ediyor.

Yıllardır Pep Guardiola'nın takımları kontrol konusunda bir referans noktası olmuştur. Ancak bu sezonki City farklı. Kaosu ortadan kaldırmaktan çok, onu yönetmeye odaklanıyor.

Bu sezonun bazı anlarında City açık görünüyordu.

Rakibe fırsatlar verdi.

Geçişlere izin veriyor.

Arsenal'in yaptığı gibi maçları boğmuyor.

Ancak bunu farklı bir şekilde telafi ediyorlar.

Dream Databall

Saldırı profili bu dengelemeyi yansıtıyor.

Yüksek şut sayısı

Güçlü orta saha hakimiyeti

Gol için çok sayıda yol

Arsenal'in aksine, City tekrarlara dayalı bir takım değil. Çeşitlilik ve birikime dayalı bir takım.

Şansları her yerden geliyor:

hızlı kombinasyonlar

geçişler

bireysel hareketler

Bu, kontrol edilen bir üstünlük değildir.

Bu, hacim yoluyla baskıdır.

Savunma Açısından Değişim

Dream Databall

Defansif açıdan durum o kadar net değil.

Arsenal'den daha fazla merkezden şut yedi

Şans kalitesinde daha fazla değişkenlik

Yapının bozulduğu anlar daha fazla

City, gol fırsatları vereceğini kabul ediyor.

Ancak temel fark şudur:

Karşı tarafın yarattıklarından daha fazlasını yaratıyorlar

Bu kontrol meselesi değil.



Marj meselesi.

Sezon Profili

Dream Databall

Sezon boyunca bu denge korunur.

Tutarlı hücum performansı

Yönetilebilir savunma dalgalanmaları

City maçları her zaman kontrol altında geçmez.

Ancak genellikle kendi lehlerine sonuçlanır.

Zirveye Ulaşmanın Zamanlaması

Değişimin önem kazandığı nokta tam da şu andır.

Saldırı gücü yüksek seviyede kalıyor

Savunma rakamları istikrar kazanmaya başlıyor

Kaos hala devam ediyor.

Ancak daha iyi yönetiliyor.

Ve fark da bu.

Arsenal, istikrarsızlığı azalttı.

City ise bu durumu atlatıyor.

Bunun Anlamı

Bu, bir takımın açıkça daha iyi olduğu anlamına gelmez.

Arsenal, hâlâ Avrupa'nın en kontrollü takımlarından biri.



City ise hâlâ rakiplerine fırsatlar veren bir takım.

Ancak şu anda zamanlama farklı.

Arsenal'in marjları daralıyor

City'nin avantajı artıyor

Ve şampiyonluk yarışında bu genellikle yeterlidir.

City'nin her maçı kontrol etmesi gerekmiyor.

Sadece doğru anda kaosu geride bırakması yeterli.

Sonuç

Arsenal çökmedi.

Performansları düşük değil.

Bu sezon Avrupa'nın en kontrollü ve istikrarlı takımlarından biri oldular.

Ancak zamanlama önemlidir.

Bir zamanlar aralarında olan farklar kapanmaya başlıyor.

Ve aynı anda, Manchester City kaosun içinde daha fazla kontrolü ele geçiriyor.

İşte değişim bu.

Kalite farkı değil,

ama gidişatındaki bir değişiklik.

Ve son beş maçta, bu gidişat netleşiyor.



