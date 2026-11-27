Arsenal-Manchester City: Maç bilgileri

Premier Lig - Hafta 12 29 Kas 2026 - 11:30 Emirates Stadium

Şampiyonun hedefi, zorlanan rakibiyle farkı dokuz puana çıkarmak

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Arsenal, Premier Lig lideri ile çıkış yolu arayan Manchester City'yi karşı karşıya getirecek maçta rakibini Londra'daki Emirates Stadyumu'nda ağırlıyor.

Mikel Arteta'nın takımı ligde zirvede yer alıyor. Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile 1-1 berabere kaldı. Çok sayıda fırsat yakaladığı maçta Viktor Gyokeres'in erken golünün ardından ikinci golü bulamadı.

Kalede de bir aksilik yaşandı. Newcastle United beraberliğinde omzundan sakatlanan David Raya forma giyemedi ve Dortmund karşısında kaleye Kepa Arrizabalaga geçti.

Enzo Maresca yönetimindeki City kötü bir dönemden geçiyor. Salı günü Etihad'da Napoli'nin skoru eşitlemesiyle 2-2'lik beraberliğe razı oldu. Ayyoub Bouaddi ve Rayan Cherki'nin golleri City'ye bir puan kazandırdı. Takım, tüm kulvarlarda oynadığı son dört maçı kazanamadı.

Getty Images

Sezonun ilk 12 maçında 14 gol atan Erling Haaland, son dört maçında gol bulamadı. Napoli maçının ardından takımın neyin eksik olduğunu bulmakta zorlandığını kabul etti ve bu deplasmanı sezonun en zor maçı olarak nitelendirdi.

Cherki de açık konuştu: City'nin daha fazla enerji ortaya koyması gerektiğini ve Londra'daki tek hedeflerinin kazanmak olduğunu söyledi. Arsenal ise ritmini kaybeden rakibiyle arasındaki farkı açma fırsatına sahip.

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