Arsenal, Manchester City ile aldığı zorlu -2'lik beraberliğin ardından Premier Lig zirvesindeki altı puanlık farkı korudu. Emirates'teki taktik mücadelesinde Kai Havertz ve Jurrien Timber'ın golleri, Erling Haaland ve Enzo Fernandez'in gollerine yanıt oldu.

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Emirates Stadyumu, Premier Lig'in zirvesindeki iki takımın yüksek tempolu bir maçta 2-2 berabere kaldığı taktiksel bir mücadeleye sahne oldu. Manchester City, Josko Gvardiol'un pasıyla buluşan Haaland'ın 34. dakikadaki golüyle öne geçti. Arsenal ise Havertz'in 40. dakikada fileleri bulmasıyla devre arasından önce karşılık verdi. İlk yarının 1-1'lik skoru, iki teknik direktörün de rakip savunma düzenindeki dar boşlukları değerlendirmeye çalıştığı dengeli mücadeleyi yansıtıyordu.

Manchester City, ikinci yarının hemen başında Fernandez'in 48. dakikadaki golüyle yeniden öne geçti. Mikel Arteta'nın takımı, baskıya rağmen ileriye dönük pas oyununu sürdürerek büyük direnç gösterdi.

Arsenal, Timber'ın 83. dakikada skoru eşitlemesiyle çabasının karşılığını aldı. Bu sonuçla 29 puana ulaşan Arsenal zirvedeki yerini ve ligde üst üste dört maçtır kazanamayan Manchester City karşısındaki altı puanlık farkını korudu.

Kaleci ve savunma

David Raya - 6/10

Kalede güven veren Raya dört kurtarış yaptı ancak Haaland'ın iyi bitirdiği açılış golünü ve Fernandez'in vuruşunu önlemek için pek bir şey yapamadı. Pasları, Arsenal'ın %56'lık topa sahip olma oranında kilit rol oynadı. City'nin önde yaptığı baskıyı aşmak için sık sık bir saha oyuncusu gibi oyuna katıldı.

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Riccardo Calafiori - 5/10

İtalyan oyuncu, City'nin hücuma geçişlerindeki hıza karşı biraz zorlandı ve devre arasında oyundan alındı. Orta sahaya yaklaşarak oyuna katılmaya çalışsa da ilk gole giden pozisyonda yerini kaybetti. İkinci yarıda yerini Hincapie'ye bıraktı.

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Gabriel - 6/10

Haaland ile yaşadığı fiziksel mücadele maçına damga vurdu. 6,3'lük performans notu aldı ve Arsenal'ın takım olarak yaptığı 14 uzaklaştırmaya katkıda bulundu. İlk goldeki mücadeleyi kaybetse de son on dakikadaki liderliği çok önemliydi.

Jurrien Timber - 8/10

Maçın kahramanıydı. Savunmada farklı rollere uyum sağlamakla kalmadı, 83. dakikadaki beraberlik golüyle hücum sezgilerini de gösterdi. Çekişmeli geçen ikinci yarıda sarı kart görmesine rağmen maç boyunca soğukkanlılığını korudu.

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Ezri Konsa - 6/10

Dörtlü savunmada görev alan Konsa sağlam bir temel oluşturdu. Timber kadar hücuma çıkmasa da Doku'nun doğrudan kaleye yönelen koşularına karşı savunma çizgisini iyi korudu. City'yi yalnızca 5 isabetli şutta tutan savunma hattına katkı sağladı.

Orta saha

Bruno Guimaraes - 7/10

Takımın orta sahadaki itici gücüydü. Guimaraes, sürekli topu isteyip oyunun devamlılığını sağlayarak Arsenal'ın 462 paslık performansında merkezi bir rol oynadı. Savunma dörtlüsünün önünü koruma becerisi, daha yaratıcı oyuncuların serbestçe hareket etmesini sağladı. Ancak Fernandez'in ceza sahasına yaptığı geç koşuları takip etmekte zorlandı.

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Mikel Merino - 7/10

İspanyol oyuncu disiplinli bir performans sergiledi. Hücuma doğru zamanda verdiği katkıyla Kai Havertz'in Arsenal adına attığı ilk golün asistini de yaptı. Sahadaki konumunu korumaya odaklanmayı sürdürdü ve Arsenal'ın beklenen gol (xG) değerinde 1,92'ye 1,23 üstünlük kurmasına yardımcı oldu. 58. dakikada yerini genç Lewis-Skelly'nin enerjisine bıraktı.

Martin Odegaard - 6/10

Kaptan, City hatları arasındaki boşluklarda oynadı ancak Bouaddi onu yakından takip etti. Gol ya da asist katkısı yapamadan, Arteta'nın daha doğrudan bir hücum tehdidi aradığı 58. dakikada yerini Gyokeres'e bıraktı.

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Hücum

Christos Tzolis - 6/10

Kanatta istekli oynadı ancak Nunes karşısında net fırsatlar bulmakta zorlandı. Toplam 13 şut üreten hücum hattının bir parçasıydı fakat ikinci yarının başlarında yerini Eberechi Eze'ye bıraktı.

Noni Madueke - 6/10

Kanatta bireysel yeteneğini zaman zaman göstererek City savunmasını genişletti. Gol atamasa da maçın uzun bölümlerinde Gvardiol'u savunmaya daha fazla odaklanmak zorunda bıraktı. Maçın sonlarına doğru oyundan alındı.

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Kai Havertz - 8/10

Havertz, büyük maçlardaki performansıyla eleştirmenlerini susturmayı sürdürüyor. 40. dakikadaki golü, ceza sahası içindeki hareketliliğini ve bitiriciliğini gösterdi. Hücum hattını akıllıca yönetti; hücuma geçişlerdeki katkısı, Arsenal'ın 90 dakika boyunca 6 korner kazanmasına yardımcı oldu.

Yedekler ve teknik direktör

Piero Hincapie - 6/10

Devre arasında Calafiori'nin yerine oyuna girdi ve sol kanatta fiziksel kapasitesiyle daha fazla savunma desteği sağladı. İkinci golün hemen ardından savunmanın toparlanmasına yardımcı oldu.

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Myles Lewis-Skelly - 6/10

58. dakikada oyuna giren genç oyuncu, böylesine önemli bir maçta hiç sırıtmadı ve top ayağındayken büyük cesaret gösterdi.

Viktor Gyokeres - 6/10

Odegaard'ın yerini aldı ancak olumlu bir etki yaratamadı; Donnarumma'nın kalesi önünde çok net bir fırsatı harcadı. Ayrıca maçın sonlarına doğru Arsenal'ın aleyhine pahalıya mal olabilecek bir penaltıya sebep olmaktan kurtulduğu için şanslıydı.

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Eberechi Eze - 6/10

Tzolis'in yerine oyuna giren Eze, birkaç kez yeteneğini gösterse de City galibiyet golü için yüklenirken çoğunlukla savunma görevleriyle meşgul oldu.

Max Dowman - 6/10

80. dakikada Madueke'nin yerine giren gelecek vadeden oyuncu, kısa sürede beraberlik golüne giden atak hazırlığında rol aldı.

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Mikel Arteta - 7/10

Arteta'nın taktiksel esnekliği belirleyici oldu. İkinci yarıdaki oyuncu değişiklikleri, Arsenal'ın bir puanı kurtarmasına ve devre arasından sonra oyunun kontrolünü ele almasına yardımcı oldu. Takımı, Manchester City'nin yeniden öne geçme çabasını boşa çıkardı, baskı altında soğukkanlılığını korudu ve Emirates Stadyumu'nda yenilgiden kaçındı.