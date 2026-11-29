Manchester City, Premier Lig'de ikinci sıraya yükseldi ancak lider Arsenal'ın altı puan gerisinde kaldı. Emirates'te iki kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan City, ligdeki galibiyet hasretini dört maça çıkardı.

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Enzo Maresca'nın takımı ilk yarıda topa daha fazla sahip oldu ve 34. dakikada Erling Haaland'ın Josko Gvardiol'un pasını gole çevirmesiyle öne geçti. Ancak üstünlüğü yalnızca altı dakika sürdü. Kai Havertz, Mikel Merino'nun indirdiği topu kafayla ağlara gönderdi.

City, ikinci yarının başlamasından üç dakika sonra yeniden öne geçti. Ayyoub Bouaddi'nin kontra atakta önüne bıraktığı topu Enzo Fernandez gole çevirerek skoru 2-1 yaptı. Bu golden sonra kontrolü ele alan Arsenal, ikinci yarıyı yüzde 63'lük topa sahip olma oranıyla tamamladı. Viktor Gyokeres'in kafa vuruşu direkten döndü ve oyuncu bir başka net fırsatı kaçırdı. Jurrien Timber, 83. dakikada kornerden gelen topu ağlara göndererek skoru eşitledi. Gol, VAR incelemesinin ardından geçerli sayıldı. City'nin galibiyet için yakaladığı en iyi fırsatta ise uzatma dakikalarının sonlarına doğru Gvardiol'un yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşu engellendi.

GOAL, Manchester City oyuncularının Emirates'teki performanslarını puanladı...

Kaleci ve savunma

Gianluigi Donnarumma (6/10): İlk yarıda Timber ve Noni Madueke'nin vuruşları ile devre arasında Bruno Guimaraes'in uzaktan şutu dahil dört kurtarış yaptı. Timber'ın kornerden gelen beraberlik golünde daha iyisini yapabilirdi. Maçın sonlarında tedavi gördü ve itirazdan sarı kart aldı.

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Matheus Nunes (6/10): Sağ bekte başladı ve 35 pasının 30'unu isabetli kullanarak top ayağındayken güven verdi. Ortası, Haaland'ın maçın başlarındaki kafa vuruşuna zemin hazırladı. Timber'ın beraberlik golünü attığı korneri verdi.

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Abdukodir Khusanov (7/10): City'nin savunmadaki en güvenilir ismiydi. Son adam olarak yaptığı bir müdahale de dahil 10 savunma aksiyonuna imza attı; beş kez topu uzaklaştırdı ve bir şutu engelledi.

Marc Guehi (6/10): Khusanov'un yanında yoğun bir maç geçirdi; 10 savunma aksiyonu yaptı ve topu dört kez uzaklaştırdı. Pasıyla Jeremy Doku'nun ilk yarıdaki şutunun hazırlayıcısı oldu. Uzatma dakikalarında sarı kart gördü.

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Josko Gvardiol (7/10): Sol bekten Haaland'ın açılış golünün pasını verdi ve duran toplarda tehlike yarattı. Üç kafa vuruşunun sonuncusu, uzatma dakikalarında yakın mesafeden engellendi.

Orta saha

Ayyoub Bouaddi (7/10): Yaşının ötesinde bir olgunluk gösterdi. Ara pasıyla Fernandez'i City'nin ikinci golünde kaleye gönderdi ve 39 pasının 37'sinde isabet sağladı.

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Elliot Anderson (7/10): Bouaddi'nin yanında çok çalıştı ve 43 pasının 39'unu isabetli kullanarak topu nadiren kaybetti. Uzaktan iki şut denedi. Uzatma dakikalarında az farkla dışarı çıkan serbest vuruşuyla takımına galibiyeti getirmeye yaklaştı.

Enzo Fernandez (8/10): Hızlı bir kontra atağın sonunda topu ağlara göndererek City'yi yeniden öne geçirdi. Beş serbest vuruş kazandırdı ancak tekrarladığı fauller nedeniyle ilk yarıda sarı kart gördü. 67. dakikada oyundan çıktı.

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Hücum

Iliman Ndiaye (7/10): 14 çalım denemesinin dokuzunda başarılı olarak City'nin topla en tehlikeli ilerleyen oyuncusu oldu. Şutunu David Raya kurtardı. İlk yarıda zaman geçirdiği gerekçesiyle sarı kart gördü ve 77. dakikada oyundan çıktı.

Jeremy Doku (7/10): Maçın başlarında bir darbe aldı ancak Arsenal savunmasının üzerine gitmeyi sürdürdü. Raya'yı kurtarışa zorladı ve Ndiaye için bir fırsat hazırladı. Timber'ın cezasız kalan saç çekme hareketine maruz kaldı. 67. dakikada yerini Phil Foden'a bıraktı.

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Erling Haaland (8/10): Net bir bitirişle gol perdesini açtı. Uzaktan şutunda Raya'yı kurtarışa zorladı ve beş hava topu mücadelesinin dördünü kazandı. Ayrıca sekiz savunma aksiyonu yaptı.

Yedekler ve teknik direktör

Phil Foden (6/10): Doku'nun yerine oyuna girdi ve Gvardiol'un son bölümdeki kafa vuruşuna yaptığı orta dahil iki fırsat yarattı.

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Nico O'Reilly (6/10): Fernandez'in yerine oyuna girdi ve dokuz pasının tamamında isabet sağladı. Timber'ın sarı kart gördüğü pozisyonda serbest vuruş kazandı.

Mateo Kovacic (6/10): 77. dakikada Ndiaye'nin yerine oyuna girdi ve topa yalnızca dört kez dokundu. Bu dokunuşlardan biri, Haaland'ın maçın sonlarında engellenen şutunu hazırladı.

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Enzo Maresca (6/10): Takımı iki kez öne geçti ancak 2-1'lik üstünlüğü yakaladıktan sonra daha geriye çekildi ve ikinci yarıda daha iyi oynayan taraf Arsenal oldu. İkinci sıraya yükselmek bir teselli olsa da ligdeki galibiyet hasreti sürüyor.