Arsenal-Manchester City maçı sonrasında yaşanan arbedenin nedeni ortaya çıktı

Premier Lig’in zirvesini yakından ilgilendiren maçta Arsenal son şampiyonu tek golle devirirken, maçın ardından iki taraf arasında gerginlik yaşandı.

Premier Lig’in son şampiyonu Manchester City deplasmanda oynadığı maçta Arsenal’e son dakikalarda yediği golle boyun eğerken, karşılaşmanın ardından iki takım soyunma odasına yönelirken yaşanan gerginlikler dikkat çekti. Gerginliklerin başrolünde ise bir dönem Manchester City teknik heyetinde de yer alan Arsenal Antrenörü Nicolas Jover yer aldı.

Soyunma odası tünelinin hemen yanında meydana gelen olayda Jover’ın Manchester City’nin deneyimli savunma oyuncusu Kyle Walker’ın elini sıkmak istediği ancak ikilinin el sıkışmak için isteksizliği göze çarparken, yaşanan gerginliğe Erling Haaland ve başka birkaç oyuncu daha dahil oldu. Jover’ın geçmişte City’de çalışmış olması ise ilginç bir detay olarak öne çıktı.

Guardiola yorum yapmak istemedi

Berlin doğumlu antrenör daha önce Pep Guardiola’nın ekibinde Mikel Arteta ile birlikte yer alırken, City’deki iki yılında duran toplardan sorumluydu. Manchester City Jover ile geçen iki yılda duran toplarla 104 gol fırsatı yakalarken, bu şansların 16’sı gole dönüştü.

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Arteta yönetiminde Arsenal’e geçtikten sonra benzer bir etkiyi Londra kulübünde de sergileyen Jover, Martinelli’nin golünün ardından adeta çılgınca sevinmeyi ihmal etmedi.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada maçın ardından yaşanan olayların sebebini bildiğini ancak bununla ilgili herhangi bir yorumda bulunmak istemediğini söylemişti. Öte yandan mücadeleyi Sky Sports için analiz eden Theo Walcott da Arsenal galibiyetinin Manchester City’nin sinir uçlarına dokunduğunu ifade etti.