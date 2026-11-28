Arsenal'ın tarihi 2003/04 sezonunda Manchester City'yi 2-1 yendiği maçtaki taktik mücadeleyi ve bireysel ustalığı yeniden yaşayın. Michael Tarnat'ın kendi kalesine attığı golden Thierry Henry'nin uzaktan kaydettiği muhteşem gole uzanan bu karşılaşma, Arsenal'ın Premier Lig sezonunu yenilgisiz tamamlama yolundaki ilerleyişini pekiştirdi.

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1 Şubat 2004'te Highbury'de tarihe tanıklık edileceği hissediliyordu. Arsene Wenger'ın Arsenal'ı artık yalnızca şampiyonluk adayı değildi; ölümsüzlüğün eşiğinde bir takımdı. Manchester City, kaybetmeyi reddeden bu takımın sinirlerini sınamak üzere Kuzey Londra'ya gelmişti. Karşılaşmaya taktik gerilim, sıra dışı bir savunma hatası ve göğsünde top amblemini taşımış gelmiş geçmiş en büyük futbolcunun saf dehasını yansıtan bir an damga vurdu.

Baskı ve şansla gelen gol

Maçın ilk bölümünde Robert Pires ve Gilberto Silva, oyunu City'yi kendi yarı sahasına hapseden ritmik bir verimlilikle yönetti. Bu bölüm, Wenger futbolundan bir ustalık dersiydi. Henry de sert bir şutla topu direğe çarptırarak niyetini erkenden belli etti. Gol ise 36. dakikada geldi, ancak alışıldık türden bir ustalık eseri değildi. Sol kanatta oynamayı sevdiği bölgeye açılan Henry, tehlikeli alana yerden sert bir orta gönderdi. Topu uzaklaştırmaya çalışan City savunmacısı Michael Tarnat, onu kendi kalesine yönlendirmekten başka bir şey yapamadı ve Highbury'nin North Bank tribünü coşkuyla ayağa kalktı.

Kevin Keegan'ın City'si, Henry ile Dennis Bergkamp'ın aradığı alanları kapatmak için dar bir savunma bloğu kurarak Arsenal'ı durdurmaya çalıştı. Ancak Jose Antonio Reyes'in ikinci yarıda oyuna girip ilk maçına çıkması, Arsenal hücumuna yeni bir enerji kattı. Arsenal oyuna tamamen hâkimdi, fakat tek gollük fark gerilimi canlı tutuyordu. Yenilmezlik serisini sürdürmek için farkı artırması gerekiyordu. O altın çağda sık sık olduğu gibi Highbury'nin kralı sahneye çıktı.

Henry'den unutulmaz bir gol

83. dakikada stat, Henry'nin en unutulmaz gollerinden birine tanıklık etti. Ceza sahasının hemen dışında Pires'ten kısa bir pas alan Henry, kendisiyle özdeşleşen plase vuruşunu tercih etmedi. Bunun yerine füze gibi bir şut çıkardı. Top, yağmurun ağırlaştırdığı havada yön değiştirerek adeta bir anda üst köşede belirdi. Uzanma mesafesiyle dikkat çeken kaleci David James, golü izlemekle yetindi.

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Maçın son bölümü ise hareketli geçti. Eski stadına dönen Nicolas Anelka, konuk takım adına son dakikalarda farkı bire indirerek Highbury tribünlerine bitiriciliğini hatırlattı. Ancak Fransız futbolcunun dönüşü kötü bitti. Ashley Cole ile yaşadığı hararetli arbedenin ardından kırmızı kart gören Anelka, City'nin geri dönüş umutlarını fiilen sona erdirdi. 2-1'lik skor konuk takım açısından oyuna göre iyi sayılabilirdi, fakat kusursuz bir sezonun peşindeki Arsenal için önemli olan üç puandı.

Yenilmezler'in yürüyüşünden geriye kalanlar

Bu karşılaşma yalnızca skoruyla değil, o Arsenal takımının kazanacağına duyulan inançla da hatırlanıyor. City ne zaman oyunun ritmini bozmaya kalksa Wenger'ın oyuncuları tempoyu artırdı. Galibiyet, Arsenal'ı 38 maçlık yenilmezlik hedefine bir adım daha yaklaştırırken takımın hem taktik ısrarla hem de bireysel parlaklık anlarıyla kazanabildiğini gösterdi. Henry'nin kaygan Highbury zemininde dizlerinin üzerinde kayarak yaptığı gol sevinci, City'nin efsaneleşme yolunda aşılan bir başka engel olduğu o günden akıllarda kalan görüntü olmaya devam ediyor.