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Sean Steur, cumartesi akşamı Newcastle United taraftarlarının beklentilerini karşıladı. Volendamlı oyuncu, Arsenal ile oynanan Premier League maçına ilk 11'de başladı.

Konuk ekip maça etkili başladı ve Noni Madueke'nin altıncı dakikada direğe takılmasına üzüldü. Arsenal giderek güçlenirken Newcastle geçmişi nedeniyle ıslıklanan Bruno Guimarães'nin şutu az farkla dışarı çıktı.

33. dakikada skor 0-1 oldu. Kai Havertz'in akıllıca ara pasının ardından Eberechi Eze yakın mesafeden golü attı. Madueke, tek taraflı geçen ilk yarının son bölümünde skoru 0-2 yapabilecek iki fırsat buldu ancak ikisini de değerlendiremedi.

Newcastle teknik direktörü Matthias Jaissle devre arasında müdahale ederek üç değişiklik yaptı. Sahaya girenler arasında Anthony Elanga vardı; ev sahibi ekipte Steur ise soyunma odasında kalan oyuncular arasındaydı.

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Ev sahibi ekibin taraftarları bu karara hiç anlam veremedi. Jaissle, Steur'ü soyunma odasında bırakma kararı nedeniyle sosyal medyada yoğun eleştiri aldı.

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Iconic Media Group'un Newcastle United muhabiri Jordan Cronin, "Newcastle devre arasında üç değişiklik yaptı. Tino Livramento, Anthony Elanga ve Jacob Ramsey; Amar Dedic, Sean Steur ve Jacob Murphy'nin yerine oyuna giriyor. Steur adına yine üzücü" diye yazdı.

Bir başka taraftar maç sırasında, "Sean Steur şu ana kadar mükemmel. Sürekli pas opsiyonu oluyor ve baskı yapmayı sürdürüyor. Takım arkadaşlarının bazen topu geriye oynadığı anlarda cesaret gösteriyor. Geçen yaz gelen oyuncular arasında gerçekten güvenebileceğiniz kişi o" diye yazdı.

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Chris Martin de X'te "Steur'ü neden çıkarıyor?" diye sordu. Taraftar Ryan McBeth de eleştireldi: "steur'ü neden sahadan çıkarıyor? Jaissle'nin gerçekten hiçbir fikri yok."